Ruiz : « Me sentir important, tant au PSG qu’en équipe nationale, compte beaucoup pour moi »

Fabián Ruiz est l’un des joueurs importants de l’effectif du PSG. L’international espagnol a évoqué sa vie au sein du club de la capitale, le Ballon d’Or, la Coupe du monde…

Décrié lors de ses premières saisons sous le maillot du PSG, Fabián Ruiz a pris une autre dimension depuis l’arrivée de Luis Enrique. L’international espagnol est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain au monde sous la houlette du coach parisien. Titulaire indiscutable dans les grands matches, il a aussi brillé avec la sélection espagnole avec qui il a remporté l’Euro 2024 et la Coupe du monde 2026. Avec ces succès collectifs, il est l’un des favoris au Ballon d’Or 2026. Dans une interview accordée à l’émission Radioestadio Noche de la Onda Cero, le numéro 8 du PSG a évoqué le Ballon d’Or, sa vie au PSG ou bien encore Luis Enrique…

Le Ballon d’Or

« Je suis évidemment le joueur qui a remporté le plus de titres cette saison. J’espère pouvoir décrocher un titre individuel un jour. Évidemment, nous aimons tous être reconnus pour le travail que nous accomplissons. C’est quelque chose d’agréable. Je préfère que ce soient les gens qui le disent. Que ce soient les gens. Tout le monde connaît les titres que j’ai remportés cette saison. Mais bon, je laisse le soin d’en parler aux autres. »

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L’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG

« À son arrivée au PSG, on disait que comme il ne m’avait pas emmené à la Coupe du monde, je ne jouerais pas. Et bien, j’ai toujours répondu qu’ils voyaient les choses d’un mauvais œil, alors que moi, je les voyais d’un bon œil. C’était un entraîneur qui savait ce qu’il aimait, qui me connaissait déjà bien, et je pense que ça m’a facilité la tâche pour bien démarrer. Les décisions que prennent les sélectionneurs sont très difficiles quand on a autant de bons joueurs et qu’on ne peut en retenir que 25 ou 26, et qu’il faut en laisser certains de côté. C’est difficile, évidemment, on change d’avis plus tard, mais sur le coup, je pense qu’il a pris la bonne décision, et puis, pour lui, ce n’est plus qu’une anecdote. Et maintenant, je lui dis : « Écoute, j’ai joué une Coupe du monde et je l’ai gagnée ! »

Sa vie à Paris

« Nous sommes très heureux. On a plus de liberté pour se promener dans les rues, on a un peu plus d’intimité, et j’apprécie vraiment de pouvoir me promener avec ma famille quand elle vient me rendre visite. »

Dans une interview accordée à AS, il a également évoqué ses chances pour le Ballon d’Or 2026. « Eh bien, pourquoi pas ? En réalité, sur le plan collectif, je suis le joueur qui a remporté le plus de titres. Je crois qu’il y en a eu sept ces dernières années. Je suis très heureux de cette saison et de ce que j’ai accompli ; le fait de me sentir important, tant au PSG qu’en équipe nationale, compte beaucoup pour moi. C’est vrai que le Ballon d’Or est une très belle récompense, un trophée que tout joueur rêve de gagner. Je suis ravi que l’on parle de moi et que mon travail soit reconnu. Maintenant, je vais essayer de me classer le plus haut possible et… pourquoi ne pas en rêver ? Mes concurrents ? Eh bien, de nombreux joueurs ont réalisé une très grande saison. Si les 30 nommés sont là, ce n’est pas pour rien. Il y a d’excellents joueurs qui ont fait une belle saison. Mais si le trophée revient à l’un de mes coéquipiers, tant mieux. Je ne les vois pas comme des rivaux, mais comme des partenaires qui méritent tout autant d’être là et de pouvoir le remporter. »



