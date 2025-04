Ruiz, Mendes, Classico… Les chiffres clés après PSG / OM

Dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Marseille en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Deux jours après ce succès, le club de la capitale a dévoilé quelques chiffres autour de ce Classico.

Pour le dernier match avant la trêve internationale, le PSG recevait – au Parc des Princes – Marseille pour le deuxième et dernier Classico de la saison. Après sa large victoire à l’aller (0-3), le club de la capitale s’est de nouveau offert les Marseillais dimanche soir (3-1). Premier buteur du match, Ousmane Dembélé poursuit son exceptionnel début d’année 2025 avec un 22e but depuis le 1er janvier. Depuis son arrivée au PSG, l’international français est impliqué dans six buts contre Marseille en Ligue 1 (deux buts, quatre passes décisives), ne faisant mieux contre aucune équipe, indique le club de la capitale sur son site internet. Autre buteur de match, Nuno Mendes a fait trembler les filets à trois reprises toutes compétitions confondues cette saison, soit autant que lors de ses trois premières saisons au sein du club de la capitale.

Fabian Ruiz l’invincible

Marseille aime bien marquer… contre son camp contre le PSG. La réalisation de Lirola dimanche soir est le 10e CSC de Marseille contre le PSG en Ligue 1. « Il s’agit du plus haut total pour une équipe face à un même adversaire dans l’élite depuis 1947-1948″, indique le PSG. Avec ce succès, le PSG étire sa série de victoires contre l’OM en Ligue 1 à sept. À l’occasion de ses quatre premiers Classiques en tant qu’entraîneur, Luis Enrique a fait carton plein en s’imposant à chaque fois. Sur les cinq dernières confrontations contre Marseille, Paris a marqué 15 buts et n’en a encaissé qu’un seul. Enfin, Fabian Ruiz est invincible en Ligue 1 depuis son arrivée au PSG. L’international espagnol n’a en effet perdu aucun de ses 48 matches qu’il a disputés dans le championnat de France. Il égale la plus longue série d’invincibilités pour un joueur dans l’élite détenue par Marquinhos (de 2014 à 2016).