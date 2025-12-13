Ruiz, Metz, buts… Les chiffres clés avant Metz / PSG

Ce samedi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Metz dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG joue son dernier match de Ligue 1 de l’année 2025 ce samedi avec le déplacement à Metz dans le cadre de la seizième journée. Un adversaire qui plaît au PSG, qui reste sur sept victoires consécutives en Ligue 1 au stade Saint-Symphorien. Le record du club est contre Brest avec neuf succès de suite, série en cours, comme le rapporte le PSG sur son site internet. À l’extérieur en championnat, le PSG affiche un bilan exceptionnel de 35 victoires, onze nuls et seulement trois défaites lors de ses 49 dernières rencontres.

150e match avec le PSG pour Fabian Ruiz ?

Globalement, le PSG aime affronter le FC Metz. En effet, les champions d’Europe restent sur quinze victoires consécutives en match officiel contre les Grenats. C’est la troisième plus longue série dans l’histoire du PSG derrière Angers (18 victoires, depuis 2015) et Nantes (17 victoires, 2007-2019). Dans son histoire, le club de la capitale a battu à 50 reprises Metz. C’est le cinquième club le plus vaincu par les Rouge & Bleu derrière Nantes (55), Saint-Étienne (53), Marseille (52) et Lyon (51). Ce samedi, ce sera le 84e match de l’histoire entre les deux équipes. Le bilan est largement favorable au PSG avec 50 victoires, 15 nuls et 18 défaites. Le PSG aime également marquer contre Metz. Il a déjà fait trembler à 148 reprises les filets contre le FC Metz, soit le septième club à avoir subi le plus de buts contre le PSG après Lyon (181 buts), Saint-Étienne (175 buts), Lens (165 buts), Marseille et Nantes (164 buts), Lille (157 buts), à égalité avec Bordeaux (148 buts). Annoncé potentiellement titulaire ce soir, Fabian Ruiz pourrait jouer son 150e match sous le maillot du PSG.