Ruiz, Neves, Boly… Les chiffres clés après Villarreal / PSG

Hier soir, le PSG a surclassé Villarreal lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (0-6). Petit retour en chiffres sur cette démonstration.

Pour son quatrième match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Villarreal. Dans un match à sens unique, le club de la capitale n’a fait qu’une bouchée des Espagnols (0-6). Lors de cette rencontre, les doubles champions d’Europe se sont offert un record. Ils sont en effet devenus l’équipe la plus rapide de l’histoire à inscrire quatre buts dans un match de Ligue des champions, en seulement 16 minutes et 2 secondes, effaçant le précédent record du Real Madrid (19 minutes et 40 secondes en 2011). Il s’agit également d’un record pour le club toutes compétitions confondues, comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Le PSG est par ailleurs la première équipe de l’histoire de la compétition à inscrire au moins quatre buts lors de chacun de ses quatre premiers matches d’une campagne. Avec 20 réalisations, le club établit aussi un nouveau record après quatre rencontres.

À lire aussi : Le PSG entre dans l’histoire de la Ligue des champions

David Boly dans l’histoire du PSG

Le PSG reste invaincu sur ses quatorze derniers matches de Ligue des champions. Il égale le record détenu par un club français, établi par Lyon entre décembre 2004 et mars 2006. Hier soir, João Neves a marqué son onzième but sous le maillot du PSG. Huit des onze buts inscrits par l’international portugais l’ont été à la suite d’un coup de pied arrêté (quatre corners et quatre coups francs). Hors penalties, le Portugais est le meilleur buteur du club dans cet exercice depuis son arrivée. Auteur d’un doublé, Fabián Ruiz a signé le quatrième de sa carrière professionnelle, après ceux inscrits avec Naples, l’Espagne et le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs en juillet 2025. Enfin, David Boly est devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire du club en coupe d’Europe, derrière Warren Zaïre-Emery (17 ans et 280 jours).











