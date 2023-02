Arrivé au PSG l’été dernier, Fabian Ruiz va déjà vivre son troisième Classique en quelques mois seulement. Une rencontre toujours particulière pour les joueurs et les supporters.

Recruté en toute fin de mercato par la direction parisienne, Fabian Ruiz ne donne, pour l’instant, pas entièrement satisfaction lors de ses apparitions. Présent lors des deux premiers Classiques de la saison (deux fois 90 minutes), l’Espagnol de 26 ans pourrait disputer pour la troisième fois d’affilée une rencontre face à l’Olympique de Marseille dans la peau d’un titulaire. La meilleure des manières pour lui de comprendre l’importance de cette affiche pour les supporters et les joueurs.

« Nous allons à Marseille pour prendre les trois points, c’est notre objectif »

Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, l’ancien du Napoli s’est exprimé sur cette affiche face à l’OM : « Le Classique, c’est un match ultra important, pour nous les joueurs comme pour les supporters et tout le monde au club. Ce sera une affiche de haut de tableau, le premier chez le deuxième, nous allons à Marseille pour prendre les trois points, c’est notre objectif », a déclaré le numéro 8 parisien avant d’être questionné sur l’importance des résultats dans un club ambitieux : « Le Paris Saint-Germain est une des meilleures équipes du monde, donc forcément, nous sommes à chaque match l’équipe à battre. Mais j’aime cette pression, à chaque match il faut jouer à 100% pour gagner parce qu’on sait que nos adversaires ne nous font jamais de cadeaux. On fait de notre mieux chaque jour, à chaque entraînement et à chaque match. Et les supporters nous aident beaucoup, ils nous soutiennent sans relâche et c’est très important pour nous. »

« J’essaie de m’améliorer chaque jour »

Dans cette interview, le natif de Los Palacios y Villafranca (Espagne) est également revenu sur la prestation parisienne face au Bayern Munich (0-1) en Ligue des champions le 14 février dernier : « C’était un match difficile. Mais après leur but en deuxième mi-temps, l’équipe a fait un changement, nous avons eu quelques occasions dans lesquelles nous avons presque égalisé, mais bon, je pense que nous devons être positifs, il reste encore 90 minutes. Et nous devons aller à Munich avec l’espoir que nous pouvons renverser le score et être en mesure de passer ce 8es de finale, qui est très important pour nous. »

Enfin, Fabian Ruiz a évoqué son adaptation dans sa nouvelle vie parisienne : « Je me suis très rapidement adapté. Ce n’est jamais simple de changer de club, mais quand je suis arrivé ici, tout le monde a fait en sorte que ce soit simple pour moi. Les joueurs, le staff et toutes les personnes qui travaillent ici ont facilité mon adaptation, je suis très heureux ici (…) J’ai pu jouer beaucoup de matches et j’en suis très heureux. J’essaie de montrer au coach sur le terrain et à l’entraînement que la confiance qu’il me donne, je dois la lui rendre sur le terrain. J’essaie de m’améliorer chaque jour, de travailler, de continuer à m’améliorer et espérons que jusqu’à la fin de la saison nous continuerons comme ça. »