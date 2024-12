Ruiz : « On doit travailler pour franchir ce cap »

Le PSG a concédé le nul contre le FC Nantes ce soir pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Les Parisiens ont encore pêché dans la finition. Fabian Ruiz estime que son équipe doit encore s’améliorer.

Pour son retour sur les terrains après la défaite contre le Bayern Munich en Ligue des champions (1-0), le PSG recevait – au Parc des Princes – le FC Nantes pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a encore failli dans la finition, ne marquant qu’un but alors qu’il s’est procuré au moins quatre grosses occasions. Dans un bloc très bas, les Nantais ont réussi à se projeter quelques fois dans la surface parisienne et réussi à marquer une fois, pratiquement sa seule occasion dangereuse. Au micro de DAZN, Fabian Ruiz a évoqué ce problème de finition du PSG.

« Il a manqué ce but »

« Il a manqué ce but. Il a manqué ce deuxième but en première période. En seconde période, on a eu les occasions pour mettre ce but-là. C’est le football. Il a manqué un peu plus d’assurance devant le but. Un problème psychologique ? Avec le ballon, on a très bien travaillé mais on n’a pas réussi à se montrer dangereux. Le club doit travailler pour franchir ce cap et cette exigence qu’il faut pour gagner. Il faut de la tranquillité pour progresser tous ensemble, nous sommes une grande équipe. »