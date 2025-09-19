Rulli : « On a devant nous le meilleur PSG de l’histoire »

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace sur la pelouse de Marseille. Deux jours avant ce premier Classico, Roberto De Zerbi et Geronimo Rulli ont évoqué ce choc.

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Marseille pour jouer le premier Classico de la saison. Les deux équipes, qui ont joué en Ligue des champions cette semaine, avec une large victoire pour le PSG contre l’Atalanta Bergame (4-0) et une défaite pour Marseille au Bernabeu contre le Real Madrid (1-2), savent que ce match est très attendu par leurs supporters. Deux jours avant ce choc, Roberto De Zerbi et Geronimo Rulli se sont présentés en conférence de presse.

La préparation du match contre le PSG

Rulli : « C’est différent de l’an dernier, sans aucun doute. Ce n’est pas mon premier Classique. Une fois que tu as joué contre eux, au Vélodrome ou dans leur stade, on se rend compte de l’importance. C’est un match spécial entre les deux meilleures équipes de France. Ce sera un très beau match, je pense. On le prépare avec beaucoup d’enthousiasme, car on sait ce que cela veut dire pour notre public. On sera beaucoup mieux préparé que la saison dernière. »

Le meilleur PSG de l’histoire

Rulli : « Je pense que l’on a devant nous le meilleur PSG de l’histoire. Ils ont quasiment tout gagné la saison dernière. On aspire à les battre et à atteindre ce niveau, quand on voit qu’ils continuent à avancer et qu’ils restent les meilleurs même avec des joueurs blessés. L’ambition de notre club est d’aller chercher un peu plus, de lutter pour le titre. On sait qu’il y a un écart entre eux et nous. Moi, j’aimerais lutter avec eux jusqu’au bout. »

Aguerd apte contre le PSG ?

De Zerbi : « On verra demain, après-demain. On suit vraiment tous les protocoles médicaux. La santé passe avant tout. Après, on verra. »

Les attentes sur son équipe

« Je pense que la lucidité, on peut la prendre à travers la sérénité intérieure. Mais la sérénité, on peut la prendre aussi des motivations qu’on a. Les deux choses sont bonnes, l’une n’exclut pas l’autre. Si tu n’es que serein… si tu n’as que l’ambition mais pas la sérénité, alors tu ne peux pas avoir l’envie d’aller au Bernabéu et d’aller gagner le match contre le PSG. Ça dépend des caractères. »

















