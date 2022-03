Rummenigge donne des conseils à Nasser al-Khelaïfi

La fin de saison du PSG va être longue. Avec un titre de champion de France quasiment acquis à 9 matches de la fin, les Parisiens ont vécu une nouvelle désillusion en Ligue des champions avec une élimination invraisemblable face au Real Madrid. Un échec qui devrait avoir des conséquences dans l’organigramme et l’effectif du club dans les semaines et mois à venir. Si les avenirs de Leonardo et Mauricio Pochettino sont menacés, de son côté, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, est maintenu dans ses fonctions d’après plusieurs sources. Souvent critique envers le PSG par le passé, l’ancien patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a tenu à apporter quelques conseils au président parisien, dans un entretien accordé à L’Equipe.

Nasser al-Khelaïfi doit-il quitter son poste de président ?

« En aucun cas. Où était le PSG avant Nasser ? Un club qu’il fallait chercher longtemps avant de le trouver sur la carte européenne. Lorsque le Qatar l’a repris, Paris accusait de gros soucis économiques. Depuis, il attire les plus grandes stars de la planète et il est parmi les six meilleurs au classement de l’UEFA. »

Doit-il être sanctionné pour son comportement à Bernabéu ?

« J’ai été à la place de Nasser et cela ne servait à rien de perdre ses nerfs. Nasser est quelqu’un de rationnel, il se maîtrise. Il est toujours poli, attentionné, mais le foot, c’est beaucoup d’émotions. La prochaine fois que je le verrai, je lui déconseillerai de se diriger vers le vestiaire des arbitres. Il ne faut pas oublier que c’est un président de club encore jeune. »

Dans quels domaines le PSG peut-il s’améliorer ?

« Il faut inclure l’entraîneur dans les décisions stratégiques tout en développant une philosophie de jeu qui corresponde à l’ADN du club. Le président, le directeur sportif et le coach doivent être ensemble dans le projet. Paris a besoin de continuité à tous les étages et pour y parvenir, il faut un technicien qui assure l’équilibre. Le PSG dispose de tous les ingrédients afin de devenir un club capable de marquer son époque. »

Quel est le plus gros problème du PSG ?

« Si j’ai un conseil à donner à Nasser, c’est : « sois patient ». Le PSG dispose d’un effectif exceptionnel mais il n’a aucune patience. Il faut que le PSG comprenne qu’il est tout simplement impossible de gagner la C1 du jour au lendemain, peu importent les investissements consentis. »