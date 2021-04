Rummenigge lance un message d’union avant le PSG-Bayern

Samedi (15h30), le FC Bayern recevra en leader l’Union Berlin (7e de la Bundesliga), soit trois jours avant le quart de finale retour d’UEFA Champions League face au PSG au Parc des Princes. Le président du club, Karl-Heinz Rummenigge, a adressé publiquement – via le journal Bild – un message clair à l’entraîneur, Hansi Flick, et au directeur sportif, Hasan Salihamidzic. “Nous devons tous nous unir, nous devons travailler ensemble de manière harmonieuse, loyale et professionnelle. C’est mon exigence claire pour le leadership sportif. Cela a toujours été la ligne du FC Bayern.” Il faut dire que Flick et Salihamidzic s’opposent en interne (tel Leonardo et Tuchel il y a quelques mois), sur des dossiers comme celui de la prolongation de contrat (ou pas) de Jérôme Boateng. “Tout cela doit prendre fin. C’est incroyable que nous devions constamment le commenter”, a déclaré Rummenigge, “d’autant plus que nous sommes dans le dernier quart de la saison, avec sept points d’avance sur le premier poursuivant en Bundesliga, et malgré notre 2-3 nous avons encore une chance de passer en Ligue des champions contre le PSG. Nous avons besoin de calme et de nous concentrer sur l’essentiel.”