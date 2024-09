Le PSG a réalisé un début de saison parfait avec trois succès en trois matches de Ligue 1. Pour son premier choc contre Lille, le club de la capitale a répondu présent. Luis Enrique est satisfait des premiers pas de son équipe dans cette saison 2024-2025.

Après de beaux succès contre Le Havre (1-4) et Montpellier (6-0), le PSG jouait son premier choc de la saison ce dimanche soir contre Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Dans une rencontre où il a une nouvelle fois posé le pied sur le ballon, le club de la capitale est tombé sur une bonne équipe de Lille, qui n’a pas renoncé après avoir encaissé deux buts en trois minutes. Dans le dernier quart d’heure de la rencontre, les Lillois ont même cru égaliser, mais Tiago Santos a vu son but annulé pour un hors-jeu. À l’issue de la rencontre, en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur ce succès, le début de saison, la prestation de Lucas Beraldo…

Le match contre Lille

« Je pense que c’était un match difficile à l’extérieur, avec tout ce que cela comporte. On a joué contre un adversaire de Ligue des champions, plus en rythme que nous. La différence a été très claire entre les deux équipes. On a essayé de contrôler le ballon, je suis plutôt satisfait de la performance de l’équipe. »

Bilan des trois premiers matches de la saison

« C’est magnifique ! On aurait pu inscrire 15 buts et n’en prendre que deux mais c’est magnifique ! »

Regret de ne pas avoir recruter de doublure à Nuno Mendes ?

« Non, le mercato est fini. Lucas Beraldo a fait un très bon match contre l’un des meilleurs ailiers du championnat de France, avec et sans le ballon. Il y a beaucoup de solutions à gauche avec lui, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery, Achraf Hakimi. »

A voir aussi : LOSC / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Rassuré avant la Ligue des champions ?

« Mon équipe montre des signes de sécurité. Il nous manque encore du rythme physique, chez plusieurs de nos joueurs. C’était la différence avec Lille. La Ligue des champions est très différente et pleine de nouveautés. Il y aura le match contre Brest après la trêve et cela n’aura rien à voir avec la Ligue des champions et sa nouvelle formule. Je ne peux pas savoir comment ça sera. »

Les coups de pied arrêtés défensifs ?

« Je ne connais pas d’équipe qui ne doit pas améliorer un secteur de jeu. J’ai vu un match récemment avec une équipe composée de joueurs immenses qui prenait des buts sur coups de pied arrêtés. On doit s’améliorer mais on ne sera jamais une équipe avec de la taille. »