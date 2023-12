Sa complicité avec Mbappé et Dembélé, la progression de WZE… Kolo Muani se confie

Arrivé au PSG cet été, Randal Kolo Muani est en manque de confiance et n’a pas encore retrouvé son niveau affiché la saison passée à l’Eintracht Francfort.

Arrivé contre une somme de 95M€ dans les dernières heures du mercato estival, Randal Kolo Muani déçoit pour le moment. Malgré des statistiques honorables (5 buts et 2 passes décisives en 18 matches), l’international français montre des lacunes techniques dans son jeu depuis plusieurs mois. En manque de confiance, l’attaquant de 25 ans n’a pas réussi à s’imposer comme un élément incontournable dans le onze de départ de Luis Enrique. Une déception pour l’ancien Nantais, qui compte bien hausser le niveau lors de la seconde partie de saison. Dans un entretien accordé au magazine anglais Gaffer, Randal Kolo Muani est revenu sur son arrivée au PSG. Il a également donné son ressenti d’évoluer aux côtés de ses compatriotes français comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Warren Zaïre-Emery.

Ses ambitions au PSG

« Je suis au PSG maintenant, je me débrouille bien, je suis heureux ici. J’essaie de tout gagner ici, de marquer beaucoup de buts et de rendre les supporters très fiers. »

L’avantage de jouer aux côtés de ses coéquipiers chez les Bleus comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé

« C’est génial de jouer avec eux en sélection après avoir joué avec eux dans le même club. Mais maintenant, c’est à nous d’améliorer et de parfaire notre alchimie, sur et en-dehors du terrain. Nous avons déjà une très bonne entente entre nous en tant que personnes et en tant que joueurs, mais il est maintenant temps de la montrer sur le terrain. »

L’émergence de Warren Zaïre-Emery

« Je pense que Warren se débrouille très très bien, et franchement, sa sélection en équipe nationale est méritée. Il travaille très dur. Il est à l’écoute et toujours prêt à recevoir des conseils. Il ira très loin s’il continue comme ça. »

La finale de Coupe du monde perdue face à l’Argentine

« Je pense qu’il est important d’apprendre de ses erreurs. C’est une finale que nous aurions dû gagner et nous avions les qualités pour le faire. Je pense que lors de notre prochaine finale, nous aurons plus d’expérience et nous débuterons à fond, comme une finale doit être jouée. »