En grande forme ces dernières semaines, Senny Mayulu, est revenu sur sa convocation en équipe de France ainsi que sur sa récente prolongation avec le PSG.

Très performant avec le PSG ces dernières semaines, Senny Mayulu a été justement récompensé par sa première convocation en équipe de France lors de la trêve internationale de novembre. En début de saison, le Titi de 20 ans a également prolongé jusqu’en 2031 avec les Rouge & Bleu. Dans un entretien accordé au Parisien, le néo-international français est revenu sur ces événements et sur sa relation avec Luis Enrique. Extraits choisis.

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Sa convocation en équipe de France

« J’étais appelé avec les Espoirs et je me préparais à jouer les matchs amicaux avec eux. C’est quand j’ai vu qu’il y avait des blessés que je me suis dit : peut-être… Zidane m’a félicité d’abord. Il m’a dit que c’était bien, qu’il fallait que je continue à travailler et que je sois moi-même, sans me mettre de pression. Il m’a donné quelques consignes sur le plan du jeu, mais surtout, il m’a dit de rester naturel. Il m’a mis à l’aise directement, avec beaucoup de calme. »

Retrouver Warren Zaïre-Emery en équipe de France

« C’est une fierté ! Quand Warren m’a vu arriver dans le bus, il a rigolé direct ! Je me souviens, à la préformation, on était dans la même chambre. C’était dur, tu quittes tes parents à douze ans… On a galéré ensemble à cet âge-là, alors, forcément, on repense à tous ces moments partagés. C’est vraiment quelque chose qui me touche au plus profond de mon cœur d’être au plus haut niveau avec lui aujourd’hui. On n’est pas des personnes très expressives, mais on sait l’un et l’autre d’où l’on vient. On a des chemins un peu différents, mais, à l’arrivée, on est là tous les deux. On ne s’est pas trompés ! »

Un début de saison difficile

« C’était difficile. Parfois, je me disais : c’est dur, je bosse à l’entraînement et je n’ai pas la récompense. Quand tu ne joues pas, ça t’affecte un minimum. Mais je me suis dit que c’était justement l’opportunité de montrer que je suis quelqu’un de travailleur et que je n’allais pas lâcher dans la difficulté. J’ai continué à bosser dur. J’ai parlé au coach, qui me disait de continuer, qu’à un moment, j’allais avoir ma chance. »

A-t-il eu un déclic depuis son retour de blessure ?

« Le début de saison m’a mis un coup. Je me suis dit que lorsque j’aurais la chance de jouer, je donnerais encore plus qu’avant. Je suis content que le coach m’ait relancé dès le match face au Barça (4-2), ça m’a mis en confiance. Après, il y a les buts, bien sûr, ça aide à se sentir bien. Maintenant, je vais faire mon maximum pour continuer à être performant et aider l’équipe. »

Sa relation avec Luis Enrique

« C’est un top coach ! Il m’a énormément aidé, il a accompagné mes premiers pas en professionnel. Ensemble, on a traversé des moments plus difficiles aussi. Il a pu être dur avec moi, mais il faut ce qu’il faut pour devenir un grand joueur. Je suis exigeant, donc, quand je vois quelqu’un qui l’est aussi avec moi, je me dis que ça ne peut être que bénéfique. Le coach me pousse énormément. Sur le terrain, en dehors, sur le fait d’être à la fois une bonne personne et un bon joueur de foot. De par ma polyvalence, il a déjà changé ma vision du foot. Je ne cesse de progresser avec lui. »

A-t-il songé à quitter le PSG avant de prolonger son contrat ?

« J’ai toujours eu la volonté de rester au PSG. En tant que Titi, c’est difficile de se détacher de cette identité. Quand tu vois ‘Presko’ Kimpembe, même lui a eu du mal. Il est parti en pleurant, donc je me dis qu’en tant que jeune issu d’ici, c’est compliqué de se projeter ailleurs. Pour moi, ça n’a jamais été une option de partir. Je voulais rester dans tous les cas. Paris, ses couleurs, sa ville, son club, c’est une part de mon identité. J’ai grandi ici, c’est un honneur de pouvoir évoluer au plus haut niveau avec le PSG. Le président, Luis Campos et le coach m’ont donné cette confiance. Le fait de voir qu’ils se projetaient avec moi m’a aussi conforté dans ce choix. »