Sa saison, le Ballon d’Or, sa soif de trophées… Les confidences de Kylian Mbappé

En opposition frontale avec le PSG dans le contexte du mercato estival, Kylian Mbappé a été récompensé en tant que meilleur joueur français de l’année. Une distinction émanant de France Football. Dans la foulée de cette récompense, le joueur a accordé un entretien au journal L’Équipe. Morceaux choisis.

Si d’un point de vue collectif sa saison gardera un sentiment d’inachevé avec les désillusions sous la tunique du PSG, notamment en Ligue des Champions, et avec l’Équipe de France et la finale de Coupe du monde perdue, la donne est toute autre d’un point de vue individuelle pour Kylian Mbappé. Celui-ci a notamment battu un record vieux comme le monde. Le record de buts sur une saisons pour un joueur tricolore. C’était Juste Fontaine à l’époque (53 buts). Le numéro 7 rouge et bleu a, pour sa part, scoré à 54 reprises en 2022-2023 (41 avec le PSG et 13 avec l’EdF). Rien d’étonnant donc à ce qu’il ait été élu meilleur joueur français de la saison écoulée par le journal France Football.

À voir aussi : Officialisation imminente dans le dossier Lee Kang-In

🗣️ Kylian Mbappé : “Les gens n’aiment pas trop qu’on dise ça, mais une carrière, c’est égoïste, c’est la tienne, c’est ce que tu laisses en héritage. De base, je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais. C’est déjà une première clé pour… pic.twitter.com/PHO1T4Ikro — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 8, 2023

La rétrospective de sa saison

Pour L’Équipe, Kylian Mbappé s’est, dans un premier temps, remémoré ses instants marquants au sein d’une saison très particulière : « J’ai eu des moments marquants, des performances marquantes, donc c’est sûr que c’est toujours un plaisir, même si je pense que je pouvais encore faire mieux. Mais après, c’était une année différente, qu’on ne connaissait pas, avec cette Coupe du monde en plein milieu de la saison. C’est comme si on naviguait à vue. Être allé loin dans la compétition au Mondial, on l’a vu, ç’a pesé ensuite. Parmi les équipes qui sont allées loin en Ligue des champions, rares sont les joueurs qui sont allés loin en Coupe du monde. Car c’est une compétition où tu ne peux pas faire semblant, t’engager à moitié. Ça te prend beaucoup d’énergie. Mais la saison est très positive quand même. »

Son aura et son impact en-dehors du football

Kylian Mbappé a évoqué l’impact de sa parole concernant des sujets qui le touchent personnellement. Une envie de s’exprimer bien au-delà de la sphère footballistique : « J’ai envie de me battre contre toutes les discriminations, toutes les violences, mener tous les combats que j’estime justes et nécessaires. Il y a des choses qui touchent mes valeurs, mon éducation. Depuis le départ, j’ai toujours dit, et je le répète pour ne pas que les gens oublient : je me battrai pour ce que je pense être juste sans me contenter simplement de jouer au foot. Car, aujourd’hui, j’ai une parole qui compte. Il ne faut pas surestimer ma voix mais ne pas la sous-estimer non plus. Il faut prendre la parole à bon escient, quand c’est nécessaire. »

Le Ballon d’Or

En prenant en compte ses copies rendues d’un point de vue individuel, Kylian Mbappé estime qu’il possède ses chances pour le prochain Ballon d’Or, notamment du fait des nouvelles règles influençant les votes. « Le Ballon d’Or avec les anciennes règles (où le palmarès était sur un pied d’égalité avec la performance individuelle en critère numéro 1 avant la saison 2021-2022), je vous aurais dit non. Mais, avec les nouvelles, c’est la performance du joueur qui prime. On te demande d’élire le joueur le plus impressionnant, qui a le plus impacté, qui a été le plus décisif, qui a le plus brûlé la rétine. J’ai deux, trois choses dans mon bagage. On verra, mais je pense que je suis toujours un candidat, ça, c’est la vérité. »

La banalisation de ses performances

Des performances de haute volée réalisées par le Bondynois qui peuvent, par moment, être banalisées. Cela, Kylian Mbappé en a bien conscience : « Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m’a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Je suis jeune et j’ai eu la chance d’être observateur, il n’y a pas si longtemps que ça, avant d’être acteur. Et moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs. On est dans une société de consommation, où prime le « c’est bien, mais fais encore » ». Et le fait que je sois juste à côté, à Paris… Je pense que jouer au Paris-SG, ça n’aide pas beaucoup car c’est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais. »

Comment il perçoit sa carrière

une soif de succès, une envie de se dépasser continuellement, une insatisfaction chronique… Voici les facteurs qui poussent Kylian Mbappé à aller toujours plus haut. « Je repousse les limites pour moi d’abord. Les gens n’aiment pas trop qu’on dise ça, mais une carrière, c’est égoïste, c’est la tienne, c’est ce que tu laisses en héritage. De base, je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais. C’est déjà une première clé pour me comprendre car tout ce que je réalise, je me dis que je peux le refaire et en mieux. J’ai cette faim de gagner. Je ne veux pas être dans une équipe juste là pour participer. C’est pour ça que certaines fois on pense que je suis arrogant. Car je déteste juste participer. Ce n’est pas dans ma nature, ce n’est pas ce que je suis et je n’ai pas peur de dire ce que je veux quand bien même les choses ne se passent pas comme je l’aurais voulu. Je n’ai pas peur de l’échec non plus, il fait partie de la carrière d’un footballeur. Mais j’ai l’intime conviction que je suis né pour gagner et je veux le montrer à tout le monde. (…) Je n’ai pas peur de l’échec non plus, il fait partie de la carrière d’un footballeur. Mais j’ai l’intime conviction que je suis né pour gagner et je veux le montrer à tout le monde »

Que manque-t-il au Paris Saint-Germain ?

Son interlocuteur l’a ensuite interrogé sur son club, le Paris Saint-Germain avec lequel il s’est une nouvelle fois arrêté au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2022-2023. « Je ne sais pas ce qu’il manque au PSG, ce n’est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu’on pouvait, point. Il faut parler aux gens qui font l’équipe, qui organisent l’effectif, qui construisent ce club. Moi, j’essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. J’ai mis une quarantaine de buts en club, une dizaine en sélection. J’ai été meilleur joueur, meilleur buteur pour la cinquième année de suite en Ligue 1. En Ligue des champions, malheureusement, je me suis blessé avant le match aller et, au retour, on a été impuissants. Mais, en phase de poules, il me semble que j’ai été le joueur le plus décisif. Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards. Mais pas faire de magie non plus. Même les autres joueurs ont tout donné. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu’on appelle un plafond de verre. C’est pour ça que ce n’est pas trop une question pour moi mais plus pour au-dessus. »

Une détermination toujours présente

Enfin, Kylian Mbappé a évoqué cette soif de gagner qui le caractérise depuis l’aube de sa carrière. « C’est très simple, je suis un compétiteur, quand je joue, c’est pour gagner. Et peu importe avec qui tu vas me faire jouer, peu importe mon maillot, peu importe l’endroit, peu importe l’année, je ne serai jamais rassasié de gagner, encore plus un trophée que je n’ai pas remporté comme la Ligue des champions. Je vais aller en vacances, faire un reset, retrouver de l’énergie et je reviendrai avec la faim que tout le monde connaît. »