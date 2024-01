Sa spéciale, le but record à Lille, Mbappé évoque ses buts

Kylian Mbappé est un buteur. Depuis le début de la saison, l’attaquant du PSG a marqué 26 buts en 25 matches toutes compétitions confondues. Il caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 19 réalisations. Il compte 10 buts d’avance sur son premier poursuivant, Wissam Ben Yedder. Dans une interview accordée à Prime Video, il est revenu sur certains de ses buts. Sa spéciale pied fermé premier poteau, son but record contre Lille, l’objectif des 200 buts en Ligue 1.

Sa spéciale

« Je ne la développe que fin 2020, début 2021 avec Pochettino. Je parlais beaucoup avec le coach, avec son staff. On bossait beaucoup, on analysait le fait que j’ai mis tellement d’enrouler au deuxième poteau, que ce soit les défenseurs ou les gardiens, ils étaient déjà placé là-bas. Je me rappelle qu’ils me disaient que je devais trouver un truc pour contrer ça. Et on a commencé à travailler ça avec des mannequins à vide, des portes et des plots. Je devais taper entre les plots sans gardien, sans personnne. Après, on a rajouté un gardien. J’ai commencé à le faire un petit peu à l’entraînement puis en match. Avoir plusieurs options pour un attaquant, c’est primordial. Des fois, tu réfléchis, mais parfois, tu ne peux pas réfléchir. L’instinct ça vient avec le travail. Maintenant que j’ai ça, j’essaye d’avoir une palette aussi large que possible parce que quand tu veux mettre autant de buts comme je fais ou que je suis en train de faire, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. »

La sanction lors du Classico à Marseille en 2018

« Pourquoi un match spécial ? J’ai merdé (rires !). J’étais arrivé en retard à la causerie. Je regardais un autre match. Voilà, sanction, tu payes. Je rentre un peu après la pause. Quand tu rentres, tu es revanchard. En plus, c’est un match que tout le monde regarde, un match que quand tu es joueur, tu aimes jouer. Et quand tu regardes de la touche, ça fait mal. Mais au final, je rentre, je marque tout de suite. J’avais faim. Je pense au prochain Classico ? Tu y penses, parce que c’est une nouvelle possibilité de marquer l’histoire, de marquer les Classiques de son empreinte, de bruler la rétine. Ce sont des matches que tout le monde regarde. Et c’est toujours un plaisir d’aller là-bas et de gagner. J’espère que l’on va aller gagner là-bas et que l’on va gagner encore. »

Son but contre Lille

« On l’a bossé deux minutes la veille du match. Je m’en rappelle, c’est Christophe Galtier à l’époque. Il vient avec un schéma. Nous, on le fait une fois. Il dit ouais on va le refaire deux ou trois fois. Nous, on lui a dit : « Mais t’as pas compris, on l’a compris, t’inquiète pas, demain, c’est bon. Je m’en rappelle, on l’avait fait une fois. Leo, il l’avait mis tranquille. Ensuite, on est venu et on l’a fait. Mais ça, c’est plus un but collectif. La joie collective ? Il n’y a rien de plus beau que quand tu réussis un truc que tu as bossé tous ensemble et qu’au final, en match, cela aboutit en plus au bout de sept secondes, comme ça, ça tue l’adversaire. »

Messi

« Ne plus jouer avec Messi, ça te manque toujours. Quand tu aimes dévorer les espaces, avec lui, tu as la certitude d’avoir le ballon. Et c’est un luxe. Et ça, c’était un luxe que quasiment que lui peut te donner. Peut-être deux ou trois joueurs dans le monde aussi. Même au-delà de ça, jouer avec Messi, ça a été spécial. J’ai eu la chance de jouer avec lui, contre lui, les deux, c’est spécial. »

Nice

« Cette équipe niçoise nous embête ? Vous pensez ? Moi je ne pense pas… C’est mon avis. »

Un chiffre arrêté pour un nombre de buts en Ligue 1

« Non parce que s’arrêter c’est se donner une limite. Le football m’a appris à ne pas m’en donner. Il ne faut pas se donner de limite. Peut-être que je vais marquer encore deux buts, 180 peut-être, 50, peut-être 20. C’est le football qui dictera son chiffre. Moi, je suis juste prêt à performer tous les week-ends. Et pour le reste, il ne faut pas trop essayer de calculer parce que trop de calcul, tue le calcul. Et au final, tu n’arrives pas à ce que tu veux parce que tu penses trop. »

Les 200 buts en Ligue 1

« Cette année ? Possible. On va aller pour ça. On a fait la phase aller, 18 équipes, 17 matches. 182, ça fait 18 buts, un but par match. Je suis déjà à plus d’un but par match cette année en championnat. Ce serait, pour un joueur comme moi, la moindre des choses. »