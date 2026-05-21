Safonov : « Bien sûr, tout le monde pense à cette finale mais je crois qu’il faut rester calme »

Le 30 mai prochain, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Une rencontre que devrait jouer Matvey Safonov. Le gardien russe s’est confié sur cette rencontre contre les Gunners.

Remplaçant de Gianluigi Donnarumma lors de la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre l’Inter Milan la saison dernière (5-0), Matvey Safonov devrait aborder celle contre Arsenal du 30 mai prochain dans la peau d’un titulaire. Doublure de Lucas Chevalier en début de saison, le gardien russe a réussi à retourner la situation pour devenir le numéro 1 aux yeux de Luis Enrique depuis plusieurs mois. L’international russe a rendu sur le terrain la confiance placée en lui par le coach des Rouge & Bleu en réalisant de très belles performances dans les buts du PSG. Neuf jours avant cette finale contre le champion d’Angleterre, Matvey Safonov s’est confié à PSG TV.

Comment le groupe se sent ?

« Aujourd’hui (mercredi), nous commençons notre préparation pour ce match. Bien sûr, tout le monde pense à cette finale et les dix prochains jours seront très intéressants. Mais je crois qu’il faut aussi rester calme. Il faut que nous arrivions à rester concentré sur le match, mais aussi rester serein durant la préparation. Nous devons continuer à travailler comme d’habitude tout en profitant de ce temps supplémentaire pour préparer cette rencontre très importante. »

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La gestion des émotions ?

« Je pense que c’est une bonne chose d’avoir eu deux semaines entre notre dernier match et cette finale parce que cela nous permet d’être plus sereins. Nous pouvons gérer nos émotions progressivement et c’est très important. C’est également un grand bonheur d’avoir gagné le championnat, parce que cela nous permet d’aborder très positivement cette finale. J’espère qu’après ces dix jours nous serons prêts à 100 %. »