Safonov, bilan… La conférence de presse de Luis Enrique

Le PSG s’est qualifié en seizièmes de finale de la Coupe de France en s’imposant lors de la séance de tirs au but contre Lens en 32es de finale (1-1, 3 t.a.b à 4). Dans un match qui s’est aminé en seconde période, le PSG s’est fait peur pendant quelques minutes quand Lens a ouvert le score. Mais seulement quatre minutes après le but lensois, Gonçalo Ramos, entré en jeu sur le corner victorieux de Lens, a égalisé d’une jolie manière pour laisser le PSG en vie. Les deux équipes ont donc dû se départager lors de la séance de tirs au but. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a évoqué une victoire dans la douleur, même s’il a expliqué repartir satisfait du stade Bollaert. Il a également fait un bilan de l’année 2024, dans des propos relayés par Le Parisien.

Préparé à une éventuelle séance de tirs au but ?

« Évidemment c’est une situation à laquelle on pouvait s’attendre. Quand on joue 90 minutes, à l’extérieur chez un adversaire de ce niveau, il faut se préparer à ça. On l’avait préparé. Matvey Safonov est un spécialiste de l’exercice, il l’a encore démontré. On est très content de ce résultat, d’autant que nous avons gagné dans la douleur. Mais on a beaucoup d’espoirs pour 2025. »

Le bilan de la première partie de saison

« Si je me fie à ce qu’a fait l’équipe, que je m’en tiens aux statistiques, c’est positif, on peut dire qu’on a eu une bonne période. Après, il y a eu ces deux matchs en Ligue des champions, contre le PSV et l’Atlético, qui nous mettent dans une situation délicate puisqu’on méritait six points et on n’en a pris qu’un seul. Mais je suis très content de ce que je vois dans mon équipe. »

L’alternance entre Donnarumma et Safonov porte-t-elle ses fruits ?

« Oui, je pense. Arnau (Tenas) est prêt également, même s’il n’a pas joué une minute. Mes décisions expliquent que mon but est de n’avoir aucun joueur qui se relâche. J’ai une équipe très jeune mais elle est exceptionnelle et je veux que tous les joueurs se sentent concernés pour garder leur meilleur niveau. »

Son discours à la mi-temps

« Ça a été difficile parce que Lens a été très fort physiquement, très motivé aussi. Dans ce type de match, il faut savoir faire une bonne première mi-temps. Mais comme je l’ai déjà dit, ce n’est presque pas normal de jouer un premier tour de Coupe face à un adversaire de ce niveau, c’est presque une finale. »

Espaly, adversaire en 16es de finale

« Si je ne me trompe pas, ce n’est pas trop loin de Lyon non ? Un peu au sud ? (rires) J’ai fait mes devoirs ! (rires). »

Au micro de PSG TV, Luis Enrique a souligné l’effort fourni par ses joueurs pour se qualifier. « Je pense que le match a été très disputé, difficile pour les deux équipes. Nous avons porté le poids de ce match. Nous avons peut-être manqué d’un peu de fraîcheur physique, mais je pense que l’équipe a toujours été dans le match, compétitive et, bien sûr, gagner aux tirs au but fait aussi du bien au moral de l’équipe. Matvey Safonov a été très bon. Il a été très efficace. Les quatre tireurs de penalty ont également été très déterminés. Et je le répète, c’est une très belle victoire qui nous permet de passer Noël en famille, de profiter de ce qui nous attend en janvier, des compétitions qui nous attendent, et je suis très heureux de l’effort fourni par toute l’équipe. »