Safonov
Image : psg.fr

Safonov : « C’était important de gagner après le début de saison difficile »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 septembre 2026

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait à Brest dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont offerts leur premier succès de la saison en championnat.

Après deux matches nuls et une défaite, le PSG voulait lancer sa saison de Ligue 1 avec son déplacement en clôture de la quatrième journée. Après avoir rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Ferran Torres, le PSG s’est montré maladroit dans le dernier geste et a laissé les Brestois dans le match. Ces derniers ont plusieurs belles occasions mais sont tombés sur un Matvey Safonov de gala, auteur de six parades (0-1)

« Le résultat était très important aujourd’hui »

Au micro de Ligue 1 +, le gardien russe est revenu sur ce succès important du PSG. « Le résultat était très important aujourd’hui. Je suis très content qu’on n’ait pas encaissé de but. Pour nous, c’est important parce que le début de la saison a été difficile. On est contents. On est ensemble, on était en équipe. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 septembre 2026

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