Safonov : « C’était un match avec beaucoup d’émotions »

En arrêtant les deux derniers penaltys des Lensois lors de la séance de tirs au but, Matvey Safonov a permis au PSG de se qualifier en seizièmes de finale de la Coupe de France. Pour PSG TV, le portier a évoqué un moment d’émotion après cette qualification.

Titulaire dans les buts du PSG lors du 32es de finale de Coupe de France contre Lens, Matvey Safonov a offert la qualification pour les seizièmes de finale avec deux arrêts lors de la séance de tirs au but alors que ses coéquipiers ont été parfaits au moment de tirer. L’international russe a été le héros de cette rencontre. Pour PSG TV, il est revenu sur la belle performance de son équipe ce soir.

« Nous avons gagné et je suis heureux »

« Aujourd’hui, tout le monde est heureux et c’est normal. C’était un match avec beaucoup d’émotions, un match très difficile parce que notre adversaire a bien joué aujourd’hui. Nous avons eu des moments difficiles, mais nous avons gagné et je suis heureux. Je pense qu’à un moment donné, j’ai eu de la chance parce que mon arrêt de la main a été aidé par la barre. À ce moment-là, j’ai pensé que j’avais encaissé un but, mais j’ai eu cette chance. C’était aussi un moment d’émotion. »