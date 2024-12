Safonov : « Je ne crois pas que je suis l’homme du match »

C’est le héros de la qualification du PSG contre Lens ce soir. Matvey Safonov a stoppé deux penaltys lors de la séance de tirs au but, ce qui a permis au PSG d’éliminer Lens ce soir en 32es de finale de Coupe de France (1-1, 3 t.a.b à 4). Il n’a pas voulu s’attribuer le rôle de meilleur joueur du match.

Titulaire dans les buts du PSG ce soir en l’absence de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov a été le héros du club de la capitale. Après une rencontre à deux visages, assez fermée en première mi-temps et beaucoup plus animée en seconde période, les Lensois et les Parisiens se sont séparés sur un match nul (1-1). Comme en 32es de finale de Coupe de France, il n’y a pas de prolongation, les deux équipes ont dû se départager lors de la séance de tirs au but. Après les six premières tentatives réussies, le gardien russe a stoppé la tentative de Nzola. Derrière, Bradley Barcola a transformé la sienne avant de voir Safonov stopper la tentative de Diouf, ce qui a permis au PSG de se qualifier en seizièmes de finale de la Coupe de France (1-1, 3 t.a.b à 4).

A voir aussi : CdF – Le PSG élimine le RC Lens après un match haletant (1-1, 3 TAB 4)

« Arrêter des penalties, c’est quelque chose de normal pour un gardien »

À l’issue de sa belle séance de tirs aux buts, Matvey Safonov, au micro de BeIN Sports 1, n’a pas voulu tirer la couverture à lui, estimant qu’il n’était pas l’homme du match malgré ses deux arrêts lors de la séance. « Je suis content parce que l’on a gagné le match. Je ne crois pas que je suis l’homme du match. Arrêter des penalties, c’est quelque chose de normal pour un gardien. Ça a été un match difficile contre une belle équipe. Il y a eu pas mal de fait de jeu et d’actions. »