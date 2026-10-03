Safonov : « Je ne me considère pas comme le meilleur gardien du monde »

Au PSG, Matvey Safonov côtoie Ousmane Dembélé. Le gardien russe est sous le charme de l’international français. Il a également expliqué ne pas se sentir comme le meilleur gardien du monde.

Au PSG depuis l’été 2024, Matvey Safonov a dû attendre pour devenir le gardien numéro 1 au sein du club de la capitale. Doublure de Gianluigi Donnarumma lors de la première saison, il a ensuite vu arriver Lucas Chevalier pour prendre la place de l’international italien, qui a pris la direction de Manchester City durant l’été 2025. Remplaçant au début de la saison, il a dû attendre la blessure de Lucas Chevalier pour prendre sa place dans le but du PSG. Auteur de prestations très solides, il a conservé sa place malgré le retour de l’international français. Il a été l’un des protagonistes de la deuxième Ligue des champions du PSG. Nommé pour le Trophée Yachine du meilleur gardien lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le numéro 39 du PSG explique ne pas se sentir comme le meilleur gardien du monde.

« La saison dernière, mon objectif était d’intégrer le top 5 des gardiens de but au monde »

« Ce n’était pas un secret pour moi que j’étais nommé pour le titre de gardien de but de l’année. Je n’ai pas de rêve, car un rêve est quelque chose d’inatteignable. La saison dernière, mon objectif était d’intégrer le top 5 des gardiens de but au monde. C’était mon but ultime, je ne pensais à rien d’autre, explique le gardien du PSG dans une interview accordée à lachaîne Youtube Vpiska. Si j’y parviens cette année, j’aurai atteint mon objectif de l’an dernier. Mais je ne me considère pas comme le meilleur. » Dans cette interview, il a encensé son coéquipier parisien, Ousmane Dembélé, estimant que c’est le meilleur joueur avec qui il a joué. « Les décisions qu’il prend sont totalement inattendues ; je n’aurais même pas imaginé qu’elles soient possibles. Il n’a pas eu besoin de me regarder pour savoir où je me trouvais au moment de conclure. » Matvey Safonov a aussi parlé de Luis Enrique. « Il a apporté une approche, une vision et une mentalité différentes. C’est ça, le vrai sport professionnel. À Krasnodar, on s’entraînait aux remises en jeu, mais dans mon équipe actuelle, il suffit de respecter les consignes de l’entraîneur. Inutile de perdre du temps d’entraînement avec ça. »