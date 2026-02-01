Safonov : « Le plus important, c’est que l’on a gagné »

En clôture de la vingtième journée de Ligue 1, le PSG s’est offert une victoire importante dans la course au titre contre Strasbourg (1-2). Matvey Safonov a salué le succès parisien.

Après avoir perdu sa place de leader au profit de Lens vendredi soir, le PSG comptait la récupérer ce dimanche soir sur la pelouse de Strasbourg en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Dans un match plaisant, le PSG a réussi à s’imposer en fin de match grâce à un but de Nuno Mendes. Au micro de Ligue 1 +, Matvey Safonov, qui a stoppé un penalty à 0-0 et a été élu homme du match, est revenu sur cette précieuse victoire parisienne (1-2).

« C’était un match très difficile »

« Je pense que l’on a été meilleur lors de la première mi-temps. C’était un match très difficile contre une bonne équipe en face. Je pense qu’à la fin du match, on a eu un peu de chance parce qu’il y avait une fin de match un peu nerveuse. Mais le plus important, c’est que l’on a gagné. Mon arrêt sur le penalty ? Ça a été mon travail. Je dois arrêter ça. »