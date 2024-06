Officialisé par le PSG il y a quelques jours, le gardien russe, Matvey Safonov, a pris la défense des Rouge & Bleu face aux critiques sur le manque d’histoire du club.

En attendant la fin de l’Euro pour accélérer sur quelques dossiers, le PSG a déjà officialisé une nouvelle recrue. Il y a quelques jours, les champions de France en titre ont annoncé l’arrivée de Matvey Safonov. Le gardien russe de 25 ans a déjà annoncé la couleur pour venir mettre la concurrence à l’actuel titulaire, Gianluigi Donnarumma.

« Le PSG est l’un des plus grands clubs du monde »

Mais l’international russe a bien conscience de l’envergure internationale du PSG. Interrogé par la chaîne Youtube Nobel, l’ancien portier de Krasnodar a pris la défense de sa nouvelle formation, souvent critiqué pour son manque d’histoire. Et aux yeux de Matvey Safonov, le PSG est l’un des plus grands clubs au monde. « Lors de mon dernier match à Krasnodar, des enfants m’ont crié : ‘Ne va pas à Paris, ils n’ont pas d’histoire !’ Mais quel âge a le PSG ? 54 ans. Est-ce un jeune club ? Sans histoire ? Quel âge a le FC Krasnodar ? Quinze ou seize ans. Je ne comprends pas. Ils ont une histoire. Ils sont un club de premier plan. Ils ont remporté quelques trophées en Europe (la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe en 1996, ndlr), pas la Ligue des champions, mais quand même. Le PSG est l’un des plus grands clubs du monde. Je voulais aller au PSG. Son plus grand rêve, c’est de gagner la Ligue des Champions et nous allons la gagner. »