Safonov, Mendes, Mayulu… Les chiffres après Strasbourg / PSG

Dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Strasbourg lors de la 20e journée de Ligue 1. Un succès qui permet au PSG de retrouver sa place de leader du championnat.

Deuxième au coup d’envoi de son match contre Strasbourg, le PSG se devait de l’emporter contre les Alsaciens pour reprendre la première place à Lens. Et les Parisiens, dans un match qu’ils ont terminé à 10 contre 11, se sont offert une victoire importante dans la course au titre (1-2). Avec ce succès, le PSG compte 38 victoires, 11 nuls et seulement 3 défaites sur ces 52 derniers déplacements en Ligue 1. Comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet, il reste sur une série de onze matches à Strasbourg avec au moins un but. Les Parisiens ont enchaîné leur sixième victoire consécutive en championnat, sa meilleure série cette saison. Il a d’ailleurs remporté neuf de ses dix derniers matches de Ligue 1.

Matvey Safonov très performant sur penalty

Si le PSG s’est imposé contre Strasbourg dimanche, il le doit notamment à Matvey Safonov. Le gardien a stoppé le penalty de Joaquin Panichelli. Il a sauvé cinq penalties + tirs au but cette saison toutes compétitions confondues (sur 7 subis), plus haut total parmi les joueurs évoluant dans les cinq grands championnats européens, indique le PSG. Nuno Mendes, qui a marqué le but de la victoire, est désormais impliqué sur dix-sept buts depuis le début de l’année 2025 (neuf buts, huit passes décisives). Seuls Alejandro Grimaldo (23), Achraf Hakimi (20) et Frederico Dimarco (19) ont été plus décisifs sur la période parmi les défenseurs/pistons évoluant dans le Top 5 européen. Quant à Senny Mayulu, qui a ouvert le score, il est désormais impliqué dans 18 buts toutes compétitions confondues avec le club de la capitale (11 buts, 7 passes décisives) – seuls Lamine Yamal (78) et Warren Zaïre-Emery (21) sont impliqués sur plus de buts parmi les joueurs du Top 5 européens nés en 2006 ou après, conclut le PSG.