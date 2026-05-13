Safonov : « Mon meilleur match de la saison ? Le plus important c’est que l’on ait gagné »

Si le PSG s’est imposé contre le RC Lens ce mercredi soir, il le doit grandement à Matvey Safonov, auteur de huit parades ce soir. Le portier russe a tenu à saluer ses coéquipiers.

Ce mercredi soir, le PSG a vu Matvey Safonov réussir un match XXL. De retour dans les buts après avoir laissé Renato Marin jouer les deux derniers matches de Ligue 1, l’international russe a réalisé pas moins de huit arrêts contre les Lensois. Quand il a été battu, c’est son poteau qui l’a sauvé. Grâce à ses multiples arrêts et aux buts de Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye (0-2), le PSG a officiellement validé son titre de champion de France, le cinquième de suite et le quatorzième de son histoire. Au micro de beIN SPORTS 1, Matvey Safonov est revenu, dans un français parfait, sur sa performance XXL.

« Le secret de ma réussite ? Il n’y a pas de secret »

« Mon meilleur match de la saison ? Personnellement, je ne sais pas. Normalement, pour moi, le plus important c’est que l’on ait gagné aujourd’hui. Les autres choses c’est juste du bonus pour moi aujourd’hui. Je préfère ne pas choisir juste un match. Je pense que normalement toute l’équipe, tous les joueurs de mon équipe ont fait une magnifique saison en Ligue 1. Pour nous, ce n’est pas fini. Ça va finir le 30 mai. Jusqu’à ce moment, on a beaucoup de concentration. C’est notre chemin, qui n’est pas facile. On connaît ça. Le secret de ma réussite ? Il n’y a pas de secret. À mon avis, aujourd’hui, mes arrêts, j’ai eu la chance qu’ils ne tirent pas du côté où je n’aurais pas pu arrêter le ballon. Je pense que c’est l’adversaire qui m’a donné un petit peu de chance. Et j’ai utilisé ça. »