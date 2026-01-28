Safonov : « Notre objectif était de gagner ce soir et de se qualifier dans les huit premiers »

De retour de blessure, Matvey Safonov a été titularisé par Luis Enrique lors du match nul du PSG contre Newcastle (1-1). Le gardien russe est revenu sur ce partage des points.

Absent depuis plusieurs semaines en raison d’une fracture à la main contractée contre Flamengo lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, Matvey Safonov a fait son retour dans le groupe de Luis Enrique pour la rencontre de Ligue des champions contre Newcastle. Dans un match où il a eu très peu de choses à faire, le gardien russe a concédé un but, qui a permis aux Magpies d’égaliser (1-1). Au micro de Canal Plus Foot, en français, Matvey Safonov est revenu sur cette contre-performance du PSG.

« C’est le football »

« C’est vrai que notre objectif était de gagner ce soir et de se qualifier dans les huit premiers. Mais c’est le football, ce n’est pas tout le temps que l’on peut atteindre notre objectif. Titulaire ce soir, le coach m’a convoqué pour le dire ? Non, je pense que ce n’est pas important d’expliquer ça parce que l’on a une grande confiance en notre équipe. Tout le monde travaille dur, donne tout à l’entraînement. C’est quelque chose spécifique à notre équipe. »