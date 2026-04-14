Safonov : « On a montré que l’on était venu ici pour gagner »

Après avoir remporté la manche aller au Parc des Princes (2-0), le PSG s’est imposé sur la pelouse d’Anfield pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions.

Ce mardi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Anfield en quart de finale retour de la Ligue des champions. Après avoir pris une option au Parc des Princes la semaine dernière (2-0), les Parisiens, qui ont souffert en deuxième mi-temps, se sont imposés contre les Reds grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé et un Matvey Safonov héroïque dans ses buts (0-2). Au micro de Canal Plus Foot, Matvey Safonov, auteur d’une performance XXL dans les buts parisiens, s’est réjoui de cette qualification en demi-finale de la Ligue des champions.

« Je dois être prêt quand l’équipe a besoin de moi »

« C’est sûr que l’on est très content. Ça a été un match très difficile. On est content d’avoir finalement gagné. Je pense que l’on a montré que l’on était venu ici pour gagner. C’est une chose importante. Maintenant, il y a beaucoup d’émotions après cette qualification en demi-finale. Vous pouvez entendre qu’il y a une fête dans les vestiaires. On a une très bonne émotion, on est content. Vous avez fait un très bon match à Chelsea, un très bon match ce soir, c’est important pour vous de montrer votre niveau dans des matches comme cela ? Oui, je suis d’accord que ça a été presque un bon match pour moi. Il y a quelques erreurs c’est sûr, mais je pense que je peux être content de mon match, mais à mon avis, je dois être prêt quand l’équipe a besoin de moi. J’espère qu’aujourd’hui ça a été comme ça. »





