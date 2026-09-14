Safonov
Image : psg.fr

Safonov : « Qu’est-ce que le doute ? Je ne comprends pas »

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum14 septembre 2026

Auteur d’une prestation aboutie face au Stade Brestois (1-0), le gardien du PSG, Matvey Safonov, a confirmé qu’il n’avait pas douté malgré un début de saison poussif.

Le PSG a décroché sa première victoire de la saison en Ligue 1 lors de son déplacement sur la pelouse du Stade Brestois (1-0), en conclusion de la 4e journée de championnat. Si Ferran Torres a encore frappé en inscrivant l’unique but de la rencontre, les Rouge & Bleu peuvent également remercier leur portier, Matvey Safonov. Auteur de plusieurs parades déterminantes, le Russe a rassuré, lui qui était quelque peu critiqué depuis le début de saison. Interrogé sur ces critiques en zone mixte, le gardien de 27 ans a indiqué qu’il n’avait jamais douté, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Stade Brestois / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Son regard sur la victoire du PSG à Brest

« Le début de saison du PSG a été difficile, obtenir notre première victoire en L1 était très important pour nous, on devait arrêter cette situation, on est très content d’avoir pris 3 points. »

Les critiques à son encontre en ce début de saison ?

« Qui a critiqué ? »

Les journalistes, les observateurs, certains fans du PSG aussi

« Je suis surpris, je n’ai pas vu, je ne regarde pas ça (sourire). »

A-t-il douté ?

« Qu’est-ce que le doute ? Je ne comprends pas, pardon (rires). »

Est-ce sa meilleure prestation de la saison ?

« Oui, je pense. Ne pas encaisser de but, c’est important pour moi. On n’a pas eu beaucoup de chance depuis le début de saison. On a subi peu de frappes et concédé beaucoup de buts… On a changé ça aujourd’hui (ce dimanche). Je suis un peu plus content (sourire). »

Un succès qui peut donner confiance pour la suite ?

« Je pense qu’on aurait mérité 3 points presque à tous les matches de Ligue 1. C’est le foot, on ne peut pas tout contrôler. Aujourd’hui (dimanche), on a mérité 3 points, la chance a été avec nous. Mais on a toujours confiance. Parfois, tu prends deux buts sur deux tirs, c’est le foot, on aime le foot parce qu’on ne peut pas tout contrôler. »

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum14 septembre 2026

Articles similaires

PSG Joie

Le PSG remonte au classement, le LOSC nouveau leader… Les résultats de la 4e journée de Ligue 1

14 septembre 2026
Dembélé Torres

Brest / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

14 septembre 2026
PSG joie

Info à la Une – Le PSG décroche sa première victoire en Ligue 1 sans convaincre

14 septembre 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

14 septembre 2026
Bouton retour en haut de la page