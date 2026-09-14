Safonov : « Qu’est-ce que le doute ? Je ne comprends pas »

Auteur d’une prestation aboutie face au Stade Brestois (1-0), le gardien du PSG, Matvey Safonov, a confirmé qu’il n’avait pas douté malgré un début de saison poussif.

Le PSG a décroché sa première victoire de la saison en Ligue 1 lors de son déplacement sur la pelouse du Stade Brestois (1-0), en conclusion de la 4e journée de championnat. Si Ferran Torres a encore frappé en inscrivant l’unique but de la rencontre, les Rouge & Bleu peuvent également remercier leur portier, Matvey Safonov. Auteur de plusieurs parades déterminantes, le Russe a rassuré, lui qui était quelque peu critiqué depuis le début de saison. Interrogé sur ces critiques en zone mixte, le gardien de 27 ans a indiqué qu’il n’avait jamais douté, dans des propos rapportés par L’Équipe.

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Son regard sur la victoire du PSG à Brest

« Le début de saison du PSG a été difficile, obtenir notre première victoire en L1 était très important pour nous, on devait arrêter cette situation, on est très content d’avoir pris 3 points. »

Les critiques à son encontre en ce début de saison ?

« Qui a critiqué ? »

Les journalistes, les observateurs, certains fans du PSG aussi



« Je suis surpris, je n’ai pas vu, je ne regarde pas ça (sourire). »

A-t-il douté ?

« Qu’est-ce que le doute ? Je ne comprends pas, pardon (rires). »

Est-ce sa meilleure prestation de la saison ?

« Oui, je pense. Ne pas encaisser de but, c’est important pour moi. On n’a pas eu beaucoup de chance depuis le début de saison. On a subi peu de frappes et concédé beaucoup de buts… On a changé ça aujourd’hui (ce dimanche). Je suis un peu plus content (sourire). »

Un succès qui peut donner confiance pour la suite ?

« Je pense qu’on aurait mérité 3 points presque à tous les matches de Ligue 1. C’est le foot, on ne peut pas tout contrôler. Aujourd’hui (dimanche), on a mérité 3 points, la chance a été avec nous. Mais on a toujours confiance. Parfois, tu prends deux buts sur deux tirs, c’est le foot, on aime le foot parce qu’on ne peut pas tout contrôler. »