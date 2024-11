Avec une équipe remaniée, le PSG s’est largement imposé face au TFC (3-0) ce vendredi en Ligue 1. Une bonne répétition avant son match important de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Le PSG a fait le job ce vendredi soir pour son retour à la compétition. Avec un turnover effectué par Luis Enrique à certains postes, les Rouge & Bleu l’ont emporté largement face au Toulouse FC (3-0), dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Titulaire surprise, Matvey Safonov a parfaitement fait son travail avec deux arrêts déterminants. Au micro de DAZN, l’international russe est revenu sur sa performance et sa concurrence avec Gianluigi Donnarumma.

Sa bonne prestation ce soir

« Oui, il y a des matches qui sont partagés entre Gigi et moi. On a que quelques situations face à nous. On veut jouer et il faut qu’on joue. Il faut qu’on se crée plus d’occasions que nos adversaires. Son double arrêt ? Pour moi, c’était une situation normale. On prépare ce genre de situations et ce n’est pas si difficile finalement. Peut-être que depuis les tribunes ça a l’air difficile mais pour nous c’était facile. »

Comment se passe la concurrence avec Donnarumma ?

« On a une situation normale. On travaille ensemble, on fait les choses ensemble et on s’améliore ensemble. »

Ce que lui a demandé le coach pendant le match

« C’était des choses tactiques, je ne vais pas en parler particulièrement. »