Ce vendredi soir, le PSG a officialisé le recrutement du gardien russe, Matvey Safonov. Ce dernier s’est engagé cinq ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2029.

Le mercato estival 2024 du PSG a officiellement démarré. Ce vendredi soir, le club de la capitale a annoncé la signature de sa première recrue, le gardien international russe de Krasnodar, Metvey Safonov. Ce dernier s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec le champion de France et tentera de déloger Gianluigi Donnarumma de sa place de numéro 1 dans les cages parisiennes. Alors que son transfert était annoncé imminent, il a été retardé par une histoire de pension alimentaire non payée par Safonov à son ex-femme. Le problème a semble-t-il été réglé puisqu’il est devenu la première recrue parisienne de la saison 2024-2025. Comme c’est de coutume après chaque signature, Metvey Safonov a donné sa première interview à PSG TV. Extraits choisis…

Son sentiment après sa signature au PSG

« J’étais un peu nerveux au début ! Mais maintenant je suis tout simplement heureux. Le PSG est un des plus grands clubs du monde, avec une grande histoire et qui a remporté de nombreux trophées. C’est une grande équipe et un grand club. »

Ses objectifs

« Je veux être le meilleur possible. Je viens avec la volonté de progresser, de m’améliorer. C’est une chance incroyable pour moi de pouvoir travailler et jouer dans ce club. J’ai hâte de pouvoir commencer à travailler avec ces grands joueurs. C’est une chance incroyable pour moi de pouvoir évoluer aux côtés de Gianluigi Donnarumma. Et je veux prouver ce que je vaux sur un terrain. »

Sa personnalité

« Je ne ressens pas trop la pression. Je suis quelqu’un de calme, j’essaye toujours d’aider mes coéquipiers. Je veux toujours être au service de l’équipe. »