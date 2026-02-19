Sage : « La performance de retourner un match comme celui-ci est de haut niveau »

Le PSG et Lens se battent pour la première place de Ligue 1 depuis pratiquement le début de la saison. Pierre Sage, le coach lensois, a salué la force mentale du PSG.

Depuis plusieurs semaines, le PSG et Lens s’échangent la première place. Les deux clubs vont se rendre coup pour coup dans la course au titre. Actuellement, Lens est leader avec un point d’avance sur les Rouge & Bleu. Ce samedi, les Lensois affrontent Monaco quelques heures avant que le PSG ne reçoive – au Parc des Princes – le FC Metz. Présent en conférence de presse d’avant-match, Pierre Sage, le coach du RC Lens a été questionné sur le PSG. On lui a demandé s’il pensait que le club de la capitale était moins fringant que prévu. Et il a tenu à défendre le PSG.

À lire aussi : Le calendrier croisés du PSG et de Lens avant leur affrontement

« C’est une équipe qui décide un peu ce qu’elle fait de ses matches »

« Même en étant menés 2-0, même en loupant un penalty, ils ont été capables de l’emporter contre Monaco. La performance de retourner un match comme celui-ci est de haut niveau. C’est une équipe qui décide un peu ce qu’elle fait de ses matches. À partir du moment où elle est dans la décision de l’emporter, elle fait tout ce qu’il faut pour y parvenir. La prestation de Désiré Doué est de très haut niveau. Il a montré que les reproches effectués dans les matchs précédents n’étaient qu’une petite erreur de parcours. C’est une équipe qu’on respecte au plus haut point. Pour l’instant, on s’attache à préparer Monaco. Si on arrive à enchaîner dans cette logique dans les matchs qui vont précéder le peut-être rendez-vous du 12 avril, à ce moment-là on se tournera vers ce rendez-vous. L’idée est d’être compétitif pour avoir quelque chose à jouer sur ce match. »





