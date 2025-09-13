Sage : « Le PSG est pour moi la meilleure équipe du monde »

Demain après-midi (17h15, BeIN Sports 1), le PSG affronte Lens dans le cadre de la quatrième journée. Pierre Sage, le coach lensois n’a pas tari d’éloge sur son futur adversaire.

Après la trêve internationale, le PSG va avoir un calendrier d’enfer avec le retour de la Ligue des champions et les rencontres contre l’Atalanta et le FC Barcelone, le Classico ou encore le déplacement à Lille. Ce marathon avant la nouvelle trêve internationale commence avec la réception – au Parc des Princes – de Lens lors de la quatrième journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Pierre Sage, le coach du club nordiste, s’est montré dithyrambique envers son futur adversaire.

« C’est un rouleau compresseur »

« Je vais le répéter, mais le PSG est pour moi la meilleure équipe du monde du moment. Elle évolue dans un registre de très forte possession. Elle peut poser des problèmes à tous ses adversaires, car elle est en mesure de s’adapter à tous les systèmes sans intervention de son coach. Les mécanismes sont installés et c’est le travail de Luis Enrique. Les principes sont partagés et acquis par l’ensemble des joueurs. C’est un rouleau compresseur, lance le coach lensois en conférence de presse. Ce sera à nous, quand ils attaquent, de tenter de récupérer le ballon et de surtout ne pas rendre la balle trop vite, afin que cela se reproduise le moins souvent, et d’être capable d’exploiter cette récupération pour bien attaquer. Je ne suis jamais satisfait qu’un adversaire soit blessé. Je ne le souhaite jamais à personne et je n’aime pas m’en réjouir. Mais ce qui en ressort, vu la profondeur de leur effectif, c’est que même les remplaçants seraient titulaires dans les dix-sept autres formations de Ligue 1. L’abondance de bien ne nuit pas. On en fera encore les frais ce week-end.«





