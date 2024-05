Sage : « On va disputer crânement nos chances »

Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1, France 2), Lyon et le PSG s’affrontent en finale de la Coupe de France. Pierre Sage, le coach lyonnais, s’attend à un grand match.

Le PSG et Lyon jouent leur dernier match de la saison demain soir avec la finale de la Coupe de France à la Décathlon Arena de Lille. Parisiens et Lyonnais tenteront de remporter le dernier titre en jeu lors de cet exercice 2023-2024. Le PSG voudra remporter son troisième titre de la saison et sa quinzième Coupe de France alors que Lyon voudra mettre fin à sa disette de 12 ans, lui qui n’a plus gagné de trophée depuis 2012. Présent en conférence de presse d’avant-match, Pierre Sage, le coach lyonnais, s’attend à une belle finale demain soir.

« Le PSG ? Une équipe de niveau international »

« On a tiré des leçons sur la manière de défendre, de rentrer dans la rencontre. On a travaillé depuis, mais entre la théorie et la pratique, il reste quelques heures. Peu importe le scénario, qu’il soit rationnel ou irrationnel, on prend. Le rationnel n’est pas bon ami avec la performance. Le côté irrationnel, il faut le garder. On a préparé ce match comme les autres, il y a la volonté de faire un bon match. Le PSG ? C’est une équipe de niveau international. Mbappé ? Pour Mbappé, peut-être qu’il reviendra un jour au PSG. La qualification en Coupe d’Europe ? On pourrait penser que ça enlève de la pression, mais la quête d’un titre reste la quête d’un titre. On va disputer crânement nos chances pour demain. Qui a le plus de pression ? Je ne sais pas. Ça se joue à l’échelle des individus. À partir du moment où le coup d’envoi sera donné, il faut que les joueurs de notre équipe soient stimulés. »