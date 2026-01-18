Sage : « Une fois que le PSG appuie sur le bouton, il ne faut pas s’essouffler »

Vendredi soir, le PSG avait provisoirement repris la place de leader après sa victoire contre Lille. Mais Lens l’a récupéré hier. Pierre Sage, le coach lensois se montre ambitieux dans son duel avec le PSG.

Après 18 journées de Ligue 1, Lens et le PSG semblent s’être détachés en tête de la Ligue 1. Ils comptent en effet, respectivement, huit et sept points d’avance sur Marseille, troisième. Vendredi soir, après sa belle victoire contre Lille (3-0), le club de la capitale avait provisoirement repris la tête en attendant le match hier après-midi entre les Lensois et Auxerre. À domicile, Lens s’est laborieusement imposé contre les Auxerrois grâce à un but de Wesley Saïd (1-0). Un court mais important succès qui permet aux Lensois de reprendre la tête du championnat. Pierre Sage, le coach lensois, s’est réjoui de récupérer cette première place.

« Le PSG nous a emprunté notre première place, qui nous appartient de nouveau le temps d’un week-end. Une fois que le PSG appuie sur le bouton, il ne faut pas s’essouffler, lance le coach lensois dans des propos relayés par L’Equipe. Pour le chasser, il ne faudra pas y aller au lance-pierre. Nous n’allons pas baisser les armes, car nous pouvons vivre quelque chose d’exceptionnel. Ce record de dix victoires permettra, une fois à côté du feu, de montrer des livres à nos petits-enfants et d’avoir des choses à leur raconter. Mais ce n’est pas un titre. On garde cette ambition pour en gagner. Quand on vise la lune, on tombe parfois dans les étoiles. »







