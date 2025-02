Saint-Brieuc / PSG : les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG affronte Saint-Brieuc en quarts de finale de Coupe de France. Et Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe remaniée.

Dans un calendrier intense, le PSG aborde ce quart de finale de Coupe de France avec le statut d’ultra-favori face à la formation de National 2, Saint-Brieuc. Sans surprise, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe remaniée et laisser au repos quelques cadres.

Mayulu et Ramos titulaires, Hakimi capitaine

Dans les cages, Matvey Safonov est titulaire. En défense, Achraf Hakimi occupera le couloir droit et Lucas Hernandez est aligné à gauche. La charnière centrale est composée de Lucas Beraldo et Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Senny Mayulu, Fabian Ruiz et João Neves sont associés. Enfin, pour l’attaque, le trio Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia est aligné.

Feuille de match Saint-Brieuc / Paris Saint-Germain

Quarts de finale de Coupe de France – Stade : Roazhon Park – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 3 et beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Thomas Leonard – Arbitres assistants : Cédric Faivre et Julien Haulbert – Quatrième arbitre : Antoine Valnet – VAR : Benoit Millot et Aurélien Petit

Le XI de Saint-Brieuc : L’Hostis – Angoua, Kerbrat, Boudin, Le Marer (c) – Beghin, Diakité, Yobe – Janno, Gomis, Zakharyan. Remplaçants : Rouille, Boutsingkham, Le Normand, Diakhaby, Ntumi, Konan, Benhaim Casanova, Balzan, Ahjaou.

