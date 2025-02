Saint-Brieuc / PSG : les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG affronte Saint-Brieuc (National 2) en quarts de finale de Coupe de France. Une belle chance à saisir pour les seconds couteaux de l’effectif.

Le PSG poursuit sa cadence infernale. Encore engagé dans toutes les compétitions, le club parisien enchaîne ce mercredi soir avec un déplacement à Rennes pour affronter Saint-Brieuc en quarts de finale de Coupe de France. Dans ce calendrier XXL, cette rencontre face à la formation de National 2 doit permettre à Luis Enrique de donner du temps de jeu aux seconds couteaux de l’effectif parisien. Ainsi, un large turnover est attendu afin de faire reposer quelques cadres avant les grosses échéances à venir. Si Warren Zaïre-Emery a des chances de retrouver le groupe pour cette rencontre, un doute subsiste sur les présences de Vitinha et Lee Kang-In, qui se sont entraînés en salle ce mardi.

Mayulu et Ramos titulaires

Matvey Safonov profitera de ce match de coupe pour être titulaire dans le but. D’après L’Equipe, la charnière centrale type Willian Pacho-Marquinhos devrait être alignée, avec Lucas Hernandez et Lucas Beraldo aux postes de latéraux. Dans l’entrejeu, le Titi Senny Mayulu a une carte à jouer aux côtés de João Neves et Fabian Ruiz, qui s’est bien remis de son « gros coup » reçu dimanche à Lyon. Pour l’attaque, le « super sub » habituel, Gonçalo Ramos, pourrait débuter dans la peau d’un titulaire et ainsi accompagner Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent. Marquinhos devrait débuter sur le banc laissant sa place dans l’axe à son compatriote brésilien Lucas Beraldo. Cela obligerait João Neves à dépanner au poste de latéral droit. Dans l’entrejeu, le quotidien francilien voit un trio Senny Mayulu, Fabian Ruiz et Désiré Doué. Malgré son absence à l’entraînement collectif hier, Lee Kang-In pourrait débuter comme ailier droit, d’après LP. Enfin, Bradley Barcola occuperait le couloir gauche de l’attaque.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Safonov – Beraldo, Marquinhos (c), Pacho, L.Hernandez – Mayulu, J.Neves, F.Ruiz – Doué, Ramos, Kvaratskhelia

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – J.Neves, Beraldo, Pacho, L.Hernandez – Mayulu, F.Ruiz (c), Doué – Lee, Ramos, Barcola

Le XI probable de Saint-Brieuc : L'Hostis – Le Marer (c), Angoua, Kerbrat, Boudin, M.Diakité – Beghin, Yobé, Zakharyan – Janno, Konan (ou Gomis)

Les compositions probables Saint-Brieuc / PSG (L’Equipe)

Les compostions probables Saint-Brieuc / PSG (Le Parisien)