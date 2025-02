Saint-Brieuc / PSG : Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a surclassé Saint-Brieuc (0-7) pour filer en demi-finales de Coupe de France. Malgré une équipe remaniée, les Rouge & Bleu ont respecté jusqu’au bout l’équipe de National 2.

Tenant du titre, le PSG n’a laissé aucun espoir à Saint-Brieuc en quarts de finale de Coupe de France. En procédant à une rotation d’effectif, Luis Enrique continue d’impliquer l’ensemble de son effectif dans cette saison 2024-2025. Ainsi, des joueurs comme Matvey Safonov, Lucas Beraldo, Senny Mayulu ou encore Gonçalo Ramos ont saisi leur chance ce mercredi soir au Roazhon Park de Rennes.

Premier triplé pour Ramos, Doué en jambe, Mayulu continue à marquer des points

L’attaquant portugais a notamment inscrit son premier triplé avec les Rouge & Bleu. Il reçoit la note de 8/10 dans Le Parisien. « Le Portugais était très attendu et il a prouvé qu’il pouvait être aussi efficace en démarrant dans le onze qu’en sortant du banc grâce à son premier triplé avec le PSG. Il inscrit un vrai but d’attaquant en se libérant intelligemment du marquage adverse (36e) et double la mise en transformant son pénalty (49e). Le troisième, inscrit en une touche, démontre sa confiance du moment (58e). » Autre joueur qui a performé face à Saint-Brieuc, Désiré Doué, qui récolte également la note de 8/10 : « De retour sur ses terres, l’ancien Rennais avait des jambes de feu et il a enfilé le costume d’homme à tout faire puisqu’il est impliqué sur cinq des sept buts de son équipe. Tout de suite, on l’a senti dans le coup avec une jolie talonnade pour démarrer (6e), un grand pont ensuite (8e) et puis cette superbe frappe enroulée repoussée par la barre qui débouche sur le but de Neves. Il est ensuite présent sur l’action du pénalty provoqué par Kvara avant de marquer d’un petit bijou du gauche (55e). Ses deux passes décisives pour Ramos et Mayulu rendent l’ensemble encore plus complet. Un match plein. »

Enfin, Senny Mayulu a également saisi cette chance pour se mettre en évidence dans cette rencontre. « Le titi parisien continue encore de rendre la confiance que lui donne Luis Enrique. Le milieu a sans cesse proposé des solutions et a affiché son aisance technique en délivrant notamment un très beau centre décisif pour Ramos. Il a participé à la fête en se muant en buteur (66e) pour la deuxième fois en une semaine », salue le quotidien francilien, qui lui donne la note de 6.5/10.

Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 5.5 – Hakimi 5, Beraldo 6, Pacho 6, L.Hernandez 5.5 – F.Ruiz 6, J.Neves 6.5, Mayulu 6.5 – Doué 8, Ramos 8, Kvaratskhelia 5.5