Saka : « Très impatient d’écrire une nouvelle page d’histoire pour mon club »

Demain après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Si le PSG rêve de back-to-back, Bukayo Saka veut lui entrer dans l’histoire des Gunners.

Le PSG et Arsenal vont s’affronter en finale de la Ligue des champions demain après-midi sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest. Tenant du titre, le club de la capitale voudra garder son titre alors qu’Arsenal tentera de remporter sa première Champions League, vingt ans après sa première finale perdue au Stade de France contre le FC Barcelone (2-1). À la veille de cette rencontre, Bukayo Saka, le vice-capitaine du club londonien, s’est présenté en conférence de presse et a expliqué vouloir entrer dans l’histoire des Gunners avec une première Ligue des champions.

« Nous sommes prêts à nous battre les uns pour les autres »

« Gagner la Premier League et la Ligue des champions avec Arsenal me semblait un rêve lointain quand j’avais sept ou huit ans… demain, je suis très impatient d’écrire une nouvelle page d’histoire pour mon club. L’état d’esprit de l’équipe ? J’ai l’impression que nous formons une équipe très soudée, nous nous entendons très bien et nous sommes prêts à nous battre les uns pour les autres. C’est un atout considérable en Premier League, et j’espère que ce sera le cas demain contre le PSG également. »