La signature de l’ancien Parisien, Adrien Rabiot, à l’Olympique de Marseille, a réveillé quelques tensions de la part des supporters envers le Français. Et d’anciens joueurs ne comprennent pas aussi cette décision.

Libre de tout contrat depuis juin dernier après son aventure à la Juventus Turin, l’ancien joueur du PSG, Adrien Rabiot, a fait un choix qui en a surpris plus d’un. Formé chez les Rouge & Bleu, l’international français a décidé de s’engager libre chez les rivaux, l’Olympique de Marseille. Une décision qui a réveillé des tensions déjà existantes entre le milieu de 29 ans et les supporters, après un départ déjà tendu du PSG en 2019. Si Adrien Rabiot ne regrette en aucun cas son choix, un ancien Parisien a donné son ressenti sur cette signature.

À lire aussi : Anciens – Adrien Rabiot a gardé la forme avec un ancien préparateur physique du PSG

« Un Parisien qui porte le maillot du PSG n’a pas le droit de porter celui de l’OM »

Vrai Parisien depuis son enfance, l’ancien joueur du PSG, Mamadou Sakho (34 ans), a été questionné sur cette signature d’Adrien Rabiot à l’OM, sur le plateau de Canal Plus Sport Afrique : « Sincèrement, c’est vrai que ça m’a titillé, je ne vais pas mentir. Mais après, connaissant le monde du football, je ne sais pas comment Adrien a quitté le Paris Saint-Germain. Donc, selon sa situation avec le club et selon comment il est parti, la personne peut avoir un ressenti différent. Mais moi, personnellement, en tant que Parisien depuis petit, bien évidemment qu’un Parisien qui porte un maillot du Paris Saint-Germain n’a pas le droit de porter celui de l’Olympique de Marseille. Je préfère personnellement arrêter ma carrière plutôt que de porter le maillot de l’OM, c’est ma façon de voir les choses. Ça c’est moi, Mamadou Sakho, je parle en mon nom. »

Évoluant actuellement au Torpedo Kutaisi, en Géorgie, Mamadou Sakho estime que les Classicos actuels ont perdu en ferveur. « Personnellement, cette rivalité, je la sens de moins en moins. Nous, à notre époque, un Paris-Marseille c’était un Paris-Marseille. Aujourd’hui, j’ai l’impression que le match est joué différemment, alors qu’avant non, il y avait de la tension et du piment. Aujourd’hui, le Classico, il est mignon. Avant, il y avait de l’engagement, des supporters et une atmosphère trois-quatre jours avant qui te disait que ce match était à part. De nos jours, je le sens différemment. »