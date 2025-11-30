Sakho : « Marquinhos, c’est un joueur qui mouille le maillot »

Contre Tottenham, Marquinhos a joué son 500e match sous le maillot du PSG. Mamadou Sakho n’a pas tari d’éloges au moment d’évoquer le capitaine du PSG.

Déjà dans l’histoire du PSG, Marquinhos est devenu le premier joueur de l’histoire des Rouge & Bleu à atteindre le cap des 500 matches avec le club de la capitale. Arrivé à l’âge de 19 ans, il a tout connu avec les champions d’Europe, du bon comme du moins bon, avec le graal le 31 mai dernier quand il est devenu le premier joueur à soulever la Ligue des champions en tant que capitaine du PSG. Dans une interview accordée à Téléfoot, Mamadou Sakho s’est montré dithyrambique envers l’international brésilien.

« Son comportement ne ment pas »

« Un an après son arrivée, j’ai dit : : “ce joueur-là je l’aime bien !” Parce que je le vois faire ses premières interviews en français. Je trouve que ça, c’est respecter le pays, respecter le maillot. Son comportement ne ment pas, ce n’est pas un joueur qui triche. C’est un joueur qui mouille le maillot, comme s’il avait grandi dans le 78. C’est pour ça que j’ai toujours respecté ce joueur. Un taulier, un joueur qui a marqué l’histoire, dans un vestiaire, c’est toujours très important. J’espère vraiment qu’il restera deux, trois, quatre… voire même dix ans, s’il le souhaite. »