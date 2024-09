Battues à l’aller par la Juventus Turin, les Féminines du PSG devront s’imposer de deux buts demain soir (18h45) pour se qualifier en phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. À la veille de cette rencontre, Sakina Karchaoui et Fabrice Abriel se sont montrés confiants.

Pour voir la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG devront renverser la Juventus Turin. Lors du match aller des barrages d’accession à la phase de poules de l’UWCL, les Parisiennes se sont inclinées sur la pelouse des Turinoises (3-1). Si les joueuses de Fabrice Abriel veulent avoir une saison européenne, elles devront s’imposer de deux buts demain soir au Campus PSG. À la veille de cette rencontre, le coach parisien s’est présenté en conférence de presse. Il a expliqué avoir hâte de jouer cette rencontre.

« On doit s’appuyer sur ce terrain qu’on connaît bien »

« J’ai fait ce sport pour sa dramaturgie, les émotions qu’il procure et quand on se retrouve dans ce genre de scénario, on se dit que si on inverse la tendance, ça va nous rendre beaucoup plus forts. Donc, on pense à ça : bien se préparer, bien aborder ce match. On pense à l’entame de match et au scénario de folie qu’on aimerait créer devant nos supporters qui seront nombreux. Et puis on pense à une fin positive, avec beaucoup de joie partagée. On doit s’appuyer sur ce terrain qu’on connaît bien, avec une tribune très proche du terrain, des ondes positives, de la famille… C’est vraiment très motivant ce genre de contexte. Il y a un scénario où l’on est en retard, il faut que l’on aille combler ce retard et passer devant. Il y a vraiment tout ce qui représente ce sport : le challenge, le défi, l’ambition. C’est ce qui nous donne cette adrénaline, alors on a hâte d’y être. »

A voir aussi : Deux nouvelles joueuses rejoignent les Féminines du PSG

« On se doit de gagner ce match »

Sakina Karchaoui était également présente devant les journalistes. La latérale gauche du PSG indique que les joueuses sont déterminées à renverser la situation. « Nous sommes déterminées. On sait qu’on n’a pas fait ce qu’il fallait faire au match aller. Je regardais l’équipe et je me sentais impuissante derrière la télé. Mais aujourd’hui, je suis là, présente pour aider les filles et pour remporter ce match. Cette fois, on sera ici à la maison, au Campus, donc on se doit de gagner ce match. On va se donner beaucoup de motivation entre nous et aller chercher cette qualification. »