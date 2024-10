Saliba : « L’absence de Dembélé ? Ça nous a fait du bien »

Pour son deuxième match de Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’Emirates Stadium contre Arsenal (2-0). Les Parisiens ont une nouvelle fois manqué de réalisme.

Pour son premier choc en Ligue des champions contre Arsenal, le PSG s’est incliné contre les Gunners (2-0). Dans un match où il a eu la possession, le club de la capitale a vu Arsenal marquer deux fois par l’intermédiaire de Kai Havertz et Bukayo Saka. En attaque, les Parisiens ont eu du mal à se montrer dangereux, trouvant tout de même deux fois les montants. Au micro de Canal Plus Foot, William Saliba a été questionné sur la victoire des Londoniens et l’absence d’Ousmane Dembélé.

« On mérite cette victoire »

« Aujourd’hui, on mérite cette victoire. Le coach avait dit que dans les deux surfaces, il fallait que l’on soit meilleur qu’eux. Et c’est ce que l’on a fait aujourd’hui. Dès que l’on a eu quelques chances, on les a mis au fond. Il y a eu 2-0 à la mi-temps et même quand on n’était pas bien, on a su bien défendre tous ensemble. Je pense que l’on mérite cette victoire. L’absence d’Ousmane Dembélé ? Ça nous a fait du bien quand on a appris qu’il n’était pas là. Mais on sait qu’ils ont d’autres joueurs pour pallier son absence. On s’est concentré sur nous-mêmes, mais bien sûr, son absence pouvais nous faire du bien. »