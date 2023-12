Après quelques années de déception, le PSG a décidé de donner un nouvel élan à son projet et a confié cette mission au coach Luis Enrique.

Après une période marquée par la politique des stars, le PSG a décidé de changer complètement son projet en voulant mettre en avant un collectif fort et non plus basé sur des individualités. Pour cela, le board parisien s’est séparé ou a laissé partir libre de nombreuses stars (Sergio Ramos, Marco Verratti, Neymar Jr et Lionel Messi) et a basé son recrutement sur des joueurs dévoués pour faire briller le collectif. Et pour bâtir cette nouvelle ère, les dirigeants parisiens ont nommé Luis Enrique au poste d’entraîneur. Un choix judicieux selon le journaliste Bruno Salomon, comme il l’a expliqué dans L’Equipe de Greg.

« Il est parti dans un projet. Il est en train de révolutionner un club qui s’était endormi avec ses entraîneurs et il est en train de respecter la Ligue 1. Je m’explique. Juste sur le match de Lille (1-1), il est capable de s’adapter. Habituellement, on avait des entraîneurs, comme Pochettino ou Galtier, qui posaient un 4-3-3 avec les joueurs et ce n’était pas très fin tactiquement. Là, il s’adapte aussi à la Ligue 1, avec certains résultats qui passent. Il a quand même fait une série de 8 victoires consécutives, pas tout le temps avec des matches exceptionnels. Oui, la possession ça peut être chiant, mais je trouve qu’il travaille ce groupe-là. Ça ne fait que quatre mois qu’il est là et déjà en quatre mois les résultats sont là. Il est leader du championnat, ce qui est logique, avec une équipe qui est quand même plus faible qu’avant. Il en fait un collectif, je trouve que c’est un truc vraiment intéressant à voir travailler. »