Salzbourg / PSG – Neves de retour dans le onze de départ ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Salzbourg pour le compte de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Joao Neves pourrait faire son retour dans le onze de départ.

Pour le match ultra-important contre Salzbourg demain soir en Ligue des champions, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Touché au mollet lors de la trêve internationale, Senny Mayulu est en phase de reprise alors que Presnel Kimpembe attend son heure pour retrouver les terrains, lui qui s’entraîne avec ses coéquipiers depuis plus d’un mois. Après son carton rouge reçu contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé est le troisième absent du groupe concocté par Luis Enrique.

A voir aussi : Marquinhos : « Luis Enrique est très sincère avec nous »

Lee pour remplacer Dembélé ?

Pour son onze de départ, le coach du PSG devrait aligner Gianluigi Donnarumma dans les buts. Selon RMC Sport, le gardien italien serait défendu par la défense type composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Joao Neves pourrait revenir, lui qui est resté sur le banc contre Auxerre vendredi dernier. L’international portugais devrait accompagner son compatriote, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. De son côté, Le Parisien hésite entre l’ancien du Benfica ou Fabian Ruiz pour accompagner le titi parisien et Vitinha. Afin de remplacer Ousmane Dembélé, suspendu, Luis Enrique pourrait aligner Lee Kang-in dans le couloir droit de l’attaque. L’international sud-coréen devrait être associé à Gonçalo Ramos, qui connaîtrait sa troisième titularisation de suite, et Bradley Barcola.