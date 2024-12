Salzbourg / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG s’est donné de l’air en s’imposant face au RB Salzbourg en Ligue des champions (0-3). De quoi redonner espoir pour une qualification aux barrages.

Le PSG n’avait pas le droit à l’erreur ce mardi en Autriche. Opposé au RB Salzbourg, le club parisien devait revenir de son voyage avec les trois points face à un adversaire largement abordable. Et les joueurs de Luis Enrique ont fait le job avec un large succès sur le score de 3-0 grâce à des réalisations de Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Désiré Doué. De quoi relancer les Parisiens dans la courses pour les barrages de C1.

Hakimi et Pacho toujours au top, Fabian Ruiz déçoit encore

Et quelques Parisiens ont brillé dans cette rencontre. Comme souvent, Achraf Hakimi et Willian Pacho n’ont pas déçu et récoltent tous les deux la note de 7/10 dans L’Equipe et Le Parisien. L’international marocain a été un danger permanent pour les Autrichiens : « Dans une équipe qui manque parfois de folie et d’instinct, l’apport du latéral marocain a été vraiment précieux. Double passeur décisif, le numéro 2 a proposé sans cesse des solutions et cherché Ramos dans la surface (24e, 34e). Une frappe lointaine qui met le portier adverse en difficulté (10e). Il tient vraiment son rang en Ligue des champions. » analyse LP. De son côté, l’Equatorien a une nouvelle fois impressionné dans sa sérénité défensive : « Quand vous êtes un attaquant, que vous n’avez que quelques ballons exploitables dans un match et qu’en plus vous avez Pacho sur le dos, comment voulez-vous vous en sortir ? En plus, l’Equatorien a parfaitement lu le jeu autrichien sur les contres (10 récupérations, record du match) », salue le quotidien sportif.

En revanche, Fabian Ruiz est le grand perdant de cette rencontre. Préféré à Warren Zaïre-Emery au coup d’envoi, l’Espagnol a grandement déçu et obtient la note de 4/10 dans les deux quotidiens : « L’Espagnol est retombé dans ses travers en Autriche où il a fait preuve, encore une fois, de trop de tendresse dans ses choix. Ses pertes de balle au milieu (22e, 63e) sont sans conséquence mais elles illustrent sa lenteur préjudiciable. Il se met en évidence sur une frappe (15e) et sur un bon service pour Barcola (38e) », note le quotidien francilien. Titularisé à la pointe de l’attaque, Gonçalo Ramos a fait le job et reçoit la note de 6/10 dans L’Equipe : « On a bien cru qu’il était aussi maudit que les autres. Deux énormes occasions manquées (10e, 24e) avant de faire enfin sauter le verrou autrichien et de marquer son premier but de la saison (30e). Un but vécu comme un soulagement. C’est bien tout. Il n’a pas réalisé une prestation très complète. »