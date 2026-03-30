Chevalier
Image : PSG.fr

Samba : « Lucas Chevalier, on le soutient, on est derrière lui »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 mars 2026

Depuis plusieurs mois, Lucas Chevalier a perdu sa place de titulaire dans les buts du PSG. Brice Samba, son coéquipier en équipe de France, a tenu à prendre sa défense.

Recruté l’été dernier pour prendre le poste de gardien numéro 1 au PSG, Lucas Chevalier a perdu sa place au profit de Matvey Safonov ces derniers mois, lui qui n’a plus joué depuis le 23 janvier dernier. Doublure de Mike Maignan en équipe de France, il a perdu ce statut lors de ce rassemblement de mars, passant troisième dans la hiérarchie derrière Brice Samba, même s’il n’a plus joué depuis un peu plus de deux mois. Hier soir, lors de la victoire de la France contre la Colombie (1-3), le portier du Stade Rennais a été titularisé. Au moment d’évoquer la situation du gardien du PSG, Brice Samba a tenu à prendre la défense de Lucas Chevalier

Malgré son faible temps de jeu au PSG, Chevalier présent au Mondial ?
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« On connaît tous ses qualités »

« Cela faisait, je crois, deux ans que je n’avais pas joué avec l’équipe de France, je suis très content du match de ce soir, d’avoir gagné. On continue de bosser. C’est très positif sur ce rassemblement. Cela a concerné tout le monde, à part pour Lucas qui n’a pas joué. Le football, spécialement le poste de gardien de but, est très difficile, lance Brice Samba dans des propos relayés par Le Parisien. Il y a des périodes un peu plus fastes, d’autres un peu moins. Lucas (Chevalier), on le soutient, on est derrière lui dans cette passe-là. On connaît tous ses qualités. Actuellement c’est moi qui suis le numéro 2, je vais être au service de Mike (Maignan) pour qu’il soit le mieux possible. Après, si on fait appel à moi, j’essaierai de répondre présent comme j’ai su répondre ce soir. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 mars 2026

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