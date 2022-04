Marseille s’est inclinée sur la pelouse du Parc des Princes ce soir contre le PSG (2-1) en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Comme Boubacar Kamara, Jorge Sampaoli estime que son équipe à fait un bon match lors de ce classico.

« Je pense qu’on a bien joué. On a eu le contrôle du ballon pendant pas mal de temps. On a poussé dans les derniers instants pour avoir le nul, assure l’entraîneur marseillais au micro de Prime Video. On aurait pu avoir un résultat meilleur. […]Je pense qu’on a été meilleurs qu’eux en première période. Quand vous jouez contre l’un des meilleurs effectifs au monde, c’est difficile.«