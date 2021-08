Sanfourche : “C’est un signe très fort de la part du Real Madrid”

C’est la nouvelle qui a fait trembler la planète football ce lundi soir, le Real Madrid a formulé une première offre au PSG pour Kylian Mbappé, une offre à hauteur de 160 millions d’euros. Paris acceptera-t-il d’entrouvrir la porte à d’éventuelles négociations avec la Casa Blanca ? Rien n’est moins sûr… En tout cas, une telle proposition révèle d’une vraie volonté madrilène de frapper un grand coup, estime Philippe Sanfourche.

“Il faut prendre conscience de ce que cela représente dans la période qu’on vit. On s’est logiquement enflammé sur le mercato du PSG, mais factuellement, sur les cinq recrues, Paris a dépensé 60 millions d’euros uniquement sur Hakimi. Hormis Manchester City et Chelsea, on reste sur des montants plus que raisonnables du fait d’une situation économique assez terrible pour tout le monde, a exposé Sanfourche sur le plateau de l’Equipe du Soir. Maintenant, on avait tous des éléments qui pouvaient nous faire penser que le Real Madrid allait sortir du bois, mais en toute fin de mercato et avec un montant bien moindre que celui-ci. Là, c’est un signe très fort. Cela veut dire que le Real montre à tout le monde, au PSG et au joueur, qu’il veut Mbappé, et qu’il se donne les moyens d’y parvenir.“