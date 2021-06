Sanfourche : “Mbappé a aussi une mentalité de champion”

Depuis deux jours, les propos d’Olivier Giroud, après la victoire face à la Bulgarie face (3-0), sont au centre de l’actualité de l’Equipe de France. Malgré son doublé en fin de match, l’attaquant de Chelsea s’était notamment plaint de certains “ballons qui n’arrivaient pas.” Et selon de nombreux médias, cette phrase serait destinée à l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Depuis, des tensions entre les deux attaquants seraient apparues. Mais pour Philippe Sanfourche, ces différends entre les deux joueurs ne posent pas forcément problème.

“Il faut le package global avec Kylian Mbappé. Oui, c’est le citoyen modèle qui a bien fait le vaccin et avec le président de la République qui le remercie pour ça. C’est un garçon qui s’exprime bien et qui maîtrise. Il va parler aux médias en anglais. C’est le gendre idéal, il est parfait et c’est le joueur préféré de tout le monde dans toutes les catégories. Mais il a aussi une mentalité de champion”, a déclaré Philippe Sanfourche sur la plateau de l’EDS. “S’il est là aujourd’hui avec tout ce qu’il a gagné, c’est parce que ce sont des challenges quotidiens. Dans un vestiaire de très haut niveau, ce n’est pas le monde des Bisounours. Donc oui il s’est senti piqué, peut-être de manière excessive, mais c’est aussi un moteur (…) Qu’il y ait un peu de tension, ce n’est pas si négatif que cela pour moi. C’est normal s’il le prend à coeur, tant que ça ne dépasse pas un certain seuil. Ça ne me pose pas de problème.”