Si le PSG a livré une prestation aboutie pour venir à bout du Real Madrid (1-0), en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, un autre sujet anime les débats depuis quelques jours : la prestation de Leo Messi. Si certains estiment que l’Argentin s’est montré utile dans le jeu de son équipe, d’autres pensent que l’attaquant de 34 ans est passé au travers de son match, avec notamment un pénalty arrêté par Thibaut Courtois. Le septuple Ballon d’Or a reçu un 3/10 dans le journal L’Equipe (la plus mauvaise note du match avec Asensio et Carvajal), une notation que ne comprend pas Philippe Sanfourche, comme il l’a expliqué sur le plateau de L’Equipe du Soir.

« Alors déjà, il y a des éléments factuels. Je ne suis pas un homme de stats mais par la passe et la conduite, c’est le joueur qui a le plus porté le jeu vers l’avant et qui a gagné le plus de mètres sur le terrain. Donc, ce n’est pas si mauvais que ça. Et surtout, je voudrais qu’on dépassionne autour de Messi. C’est-à-dire que c’est d’abord le PSG qui a mis le Real au supplice et s’ils ne se sont procurés aucune occasion c’est aussi parce qu’il y a un travail d’équipe global. Et je trouve que dans ce travail d’équipe global qu’un joueur ait 3/10 une fois que tu as mis le Real dans cette situation là et que tu l’as emporté en laissant des miettes à l’adversaire, ça me pose problème. »