Le prochain mercato du PSG sera spectaculaire malgré le manque à gagner lié à la crise économique et sanitaire. C’est la conviction profonde de Philippe Sanfourche, journaliste de RTL. Car le Mondial 2022 approche et le Fair-play financier est relativement entre parenthèses. “Ajouter Messi à Neymar et Mbappé, sportivement cela n’a peut-être pas d’intérêt. Mais d’un point de vue financier ça peut passer, il ne faut pas oublier que les transferts de Neymar et Mbappé sont en fin d’amortissement. Et si tu fais signer Lionel Messi, il n’y a pas d’indemnité de transfert. C’est donc de la masse salariale, mais il n’y a plus d’amortissement. La Coupe du monde au Qatar, c’est dans un an et demi, ils vont mettre le paquet ! Le Fair-play financier a explosé, ils s’en foutent ! Oubliez ces histoires d’argent”, a lancé le journaliste sur le plateau de l’EDS. “Camavinga qui intéresserait le PSG, bonne piste ? Il est déjà très identifié quand même. On ne parle pas du Bayern qui va chercher Alphonso Davies. Ca fait combien de temps que le PSG n’est pas allé chercher une pépite ? Et celle-là elle est quand même très identifiée. Si le football français n’est pas capable de conserver un de ses plus grands talents de la nouvelle génération… alors là…“